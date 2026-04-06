夜晚會變亮？ 科學家警告：衛星與「太空鏡子」恐改變地球晝夜

圖為SpaceX「星鏈」（Starlink）衛星群劃過夜空留下的長條光跡。科學家指出，隨著軌道衛星數量激增，人造物體反射的陽光已使全球夜空背景亮度增加約10%，恐對地球自然晝夜規律造成長期衝擊。（法新社資料照）

科學家發出嚴正警告，人類夜晚的自然光環境可能出現重大改變。隨著能將陽光反射至地面的「太空鏡子」與規模達百萬顆的衛星網絡計畫推進，研究指出，這類大規模干預可能改變地球自然的晝夜週期，進而對人類健康與生態系統產生長期影響。

《衛報》報導，根據非營利組織「暗空國際」（DarkSky International）說法，現有軌道衛星與太空碎片已使全球夜空背景亮度增加約10%。執行長哈特利（Ruskin Hartley）強調，相關影響具有全球性，這意味著人類未來即使身處偏遠地區，也難以避免夜空亮度改變帶來的衝擊。

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人為干預恐引發生態與健康連鎖反應

斯洛伐克科學院研究員柯奇法（Miroslav Kocifaj）的模型預測，若衛星發射趨勢持續，2035年夜空亮度將大幅提升並逼近保護閾值。目前新創公司Reflect Orbital擬發射反射衛星以提供夜間照明，SpaceX也申請發射100萬顆衛星建立軌道運算網絡。科學界擔憂，這類「超大型衛星星座」若付諸實行，將徹底改變人類的觀測環境。

針對光環境改變的風險，多個專家團體指出，人為干擾可能影響人類睡眠規律與生理時鐘，並干擾仰賴星光導航的夜行性動物遷徙路徑。此外，海洋浮游植物活動節律若受影響，也可能對海洋食物鏈及全球糧食安全產生連鎖衝擊。

這項行星規模的環境變動，被科學界視為與氣候變遷同等級的全球性挑戰。歐洲生物節律學會（EBRS）會長凱里亞庫（Charalambos Kyriacou）對此發出警示，強調植物與生態系需要黑夜，呼籲國際社會重視夜晚對地球生命運作的必要價值。

面對可能具備長期影響的人為干預計畫，多個專家團體共同呼籲監管機構應進行全面的環境評估，並針對夜空累積亮度設立明確上限。科學界認為，這類對自然規律的改變一旦落實將具有長期性，監管單位必須在風險發生前進行嚴格把關，避免自然生態遭受破壞。

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