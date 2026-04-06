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    首頁 > 國際

    南韓情報：北韓未向伊朗提供任何物資 疑刻意保持距離

    2026/04/06 14:56 即時新聞／綜合報導
    南韓情報認為，北韓迄今都沒有向伊朗提供任何軍火或物資，可能是刻意保持距離。北韓領導人金正恩示意圖。（美聯社）

    南韓情報認為，北韓迄今都沒有向伊朗提供任何軍火或物資，可能是刻意保持距離。北韓領導人金正恩示意圖。（美聯社）

    南韓國家情報院今（6日）在國會舉行匯報．出席的國會議員朴善源會後透露，情報單位認為北韓迄今都沒有向伊朗提供任何軍火或物資，可能是刻意保持距離。

    《CNN》報導，朴善源引述國情院的看法，北韓似乎和伊朗維持一定距離，例如伊朗前最高領袖哈米尼被美國、以色列空襲炸死後，北韓並沒有向伊朗弔唁；哈米尼之子穆吉塔巴接任最高領袖時，北韓也沒有發出賀電。

    朴善源表示，美國總統川普、中國國家主席習近平預計5月會晤，北韓可能是為了川習會才和伊朗保持距離，畢竟中國是北韓最親密的盟友之一。

    另名南韓國會議員李成權指出，在川習會舉行之前，北韓似乎在避免批評川普。朴善源透露，北韓領導人金正恩今年2月在朝鮮勞動黨第9次代表大會上，指稱沒有理由和美國鬧翻，顯示出金正恩這段時間可能想和川普保持良好關係。

    朴善源說，從國情院的資訊來看，北韓受到中東戰火的影響，面臨著嚴重的經濟問題，包括缺乏工業原料、物價上漲、匯率飆高，目前北韓正試圖從俄羅斯取得額外的石油供應。

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