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    首頁 > 政治

    謝志偉力挺沈伯洋 語帶雙關「Blue虎穴焉得虎子」

    2026/04/06 07:48 即時新聞／綜合報導
    謝志偉今（6日）在臉書發文力挺沈伯洋，並強調：「Blue虎穴，焉得虎子？」（資料照）

    謝志偉今（6日）在臉書發文力挺沈伯洋，並強調：「Blue虎穴，焉得虎子？」（資料照）

    民進黨擬提名立委不分區沈伯洋參選台北市長，此舉引發網路熱議，也有部分輿論認為沈伯洋不適合選台北市長。對此，駐歐盟代表謝志偉今（6日）在臉書發文力挺沈伯洋，並強調：「Blue虎穴，焉得虎子？」

    謝志偉表示，台北確實是藍營的「禁臠」，這點沒人懷疑，隨後謝語帶雙關地說：「但不是說，Blue虎穴，焉得虎子？」強調沈伯洋在台灣政壇是個「小獅王」，「口條清晰立場穩，說理明確台灣心，縱橫四海國際觀，中台英語都嘛通」。

    謝志偉說：「市長是寶座，選舉是戰場；天龍寶座可以輸，論述戰場不能讓。獅頭緊緊咬虎尾，甩到虎頭變蛇尾，就算沒贏也賺到。」謝志偉表示，會無法成功，可能是由於沒運氣；會註定失敗，絕對是因為沒志氣。謝也反問：「請問，綠營有哪一次是靠運氣贏的？」

    謝志偉指出：「擔心他贏不了？請放心，從來只有一次就嚇死的，沒有聽說一次就輸死的。更何況，國共都嘛恨死他，總有個原因吧？」至於台派或綠營內部的質疑聲浪，謝志偉則說：「台派或綠營別來黑Puma，在這就此事你註定沒好運氣。你和國共一樣黑Puma，一定有原因，但是，我沒興趣知道，一點都沒有。」

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