國民黨「躺平」影片惹議 好過日PO「模型」圖警示

好過日PO出79年前、高雄市政府前大批民眾「躺平」的模型，質疑國民黨躺平廣告是要讓台灣人永遠躺著、不會起來。（翻攝臉書）

國民黨發布AI影片「躺平」引發熱議。臉書社群「高雄好過日」PO出79年前、高雄市政府前大批民眾「躺平」的模型，質疑該廣告是要讓台灣人永遠躺著、不會起來。

國民黨主席鄭麗文7日將啟程赴中與中國國家主席習近平會晤，藍營在行前發布影片，宣稱現在大家能夠「躺平」是因為和平，這些平凡而珍貴的「躺平」時刻，是國民黨不容退讓的堅持，引發熱烈討論。

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「好過日」PO出79年前高雄鎮壓事件中在高市府前（現歷史博物館）的「躺平」模型，提醒各界79年前，台灣人的祖先也相信可以跟中國黨好好談，一起追求和平，不過後來，這些人真的全部被中國黨「物理性躺平」，然後就再也沒有爬起來了。

「好過日」指出，相關事蹟現在還擺在歷史博物館裡面，這就是中國黨廣告的意義，他要讓台灣人，特別是年輕人、下一代人，永遠躺著不會起來了，就跟被他們躺平的祖先們一樣。

網友留言「和平，只屬於做好戰爭準備的人」、「十年前還嫌棄台灣年輕人沒有狼性，然後現在要台灣人躺平」、「勿忘歷史，想要永遠躺平的就去相信國民黨的鬼話吧」、「國民黨的和平是要台灣被打倒才能躺平吧！」、「有國防才有和平，立委趕快審軍購！」，高市議員張博洋酸這影片「清明節叫人躺平，中國人真的是幽默」。

高雄市歷史博物館前身為高雄市政府，79年前則是高雄鎮壓事件遭攻擊的場地之一，史博館內收藏有大批相關史料。（記者王榮祥攝）

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