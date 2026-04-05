他加碼爆李貞秀原本要「選市長」 高虹安得知後很不爽！

民眾黨中配「立委」李貞秀爭議不斷。（資料照）

民眾黨中配「立委」李貞秀堪稱白營新一代「自走砲」，國籍爭議未解又脫口爆新竹市長高虹安拿了前主席柯文哲700萬，引發黨內強烈不滿。近日又爆出李貞秀其實是高虹安涉詐助理費案的背後檢舉人，與該案檯面上的吹哨者、白營前新竹縣黨部執行長林冠年關係密切。近日林冠年跳出來加碼披露，李貞秀原本要代表民眾黨去選竹北市長，但高虹安不支持。

李貞秀日前開直播意外爆料高虹安拿了柯文哲700萬，讓負面聲量本就居高不下的白營進一步遭受輿論抨擊，後續李貞秀又被揭露是高虹安涉詐助理費向檢調檢舉的證人之一，當初她以「內部吹哨者」身分簽名，要求檢調保密其身分。此外，李貞秀也被指稱與林冠年關係密切，林冠年2022年參選竹北市長時，李貞秀曾任其競選發言人；2人過去還共同成立資本額300萬元的公司。

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該傳聞曝光後，讓白營內部輿論進一步沸騰，要求開鍘李貞秀的聲音越來越多。外界有名嘴質疑，相關消息有可能就是白營的人放話，目的就是要切割李貞秀，甚至還扯到民進黨新北市議員卓冠廷，說他是李貞秀「背後勢力」。這讓卓冠廷相當傻眼，跳出來砲轟「內鬥不要扯到我」。

隨著輿論延燒，林冠年出面幫李貞秀說話，他認為李貞秀是在幫柯文哲喊冤，因為她立場應是700萬不是柯文哲自己拿的，而是進了高虹安或其他人的口袋。

林冠年還上了《新台派上線》、《驚爆新聞線》等政論節目，加碼爆2022年要選竹北市長的原本不是他，而是李貞秀，因為李本來就是終身黨員，比他還早加入民眾黨，在新竹也算是活躍。不過當時高虹安知道李要選竹北的事非常不爽，因為高想派自己的人去選，同時也想推動藍白合，所以後來高跑去支持國民黨的人，藉此換取藍營在新竹市長選戰的支持，那時候高就忌憚李，因為高覺得新竹是自己的地盤。

至於李貞秀到底是不是「抓耙仔」？林冠年宣稱沒有什麼白營內部吹哨者，藍綠白在新竹的地方人士都有相關資料，只是不敢確認真偽，後來是他去聯絡高虹安的助理，確認真偽後才到調查局北機站檢舉，要說真正的吹哨者，其實是高辦公室內的助理們。林冠年還說，當初檢舉的資料被媒體寫出來，看起來就是高虹安自己放出的風聲。

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