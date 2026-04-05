政治密會爆交換條件！彰化縣長擬徵召魏平政 蕭景田回鍋黨部主委

前立委蕭景田在彰化縣政壇佔有一席之地，熟稔地方派系運作。（記者張聰秋攝）

國民黨彰化縣長人選遲未定案，原本檯面上謝衣鳯、柯呈枋、洪榮章3人角逐，不過隨著黨中央上月底南下密會地方大老，情勢出現翻轉。地方盛傳，黨中央已傾向以「交換條件」方式徵召前國民黨考紀會主委、律師魏平政參選，同時請前立委蕭景田回鍋接下彰化縣黨部主委，統籌年底選戰。

據了解，國民黨副主席兼秘書長李乾龍3月底低調南下，與縣長王惠美、前立委林滄敏、前議長白鴻森，以及謝家掌門人謝新興（謝衣鳯伯父）、謝新隆（謝衣鳯爸爸）兄弟等重量級人士閉門會商。會中名義上談整合，實際已進入評估是否另推人選的階段。

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李乾龍會中提出新北市副市長劉和然、台北市副市長林奕華等人選，不過，林奕華被認為與彰化連結薄弱，現場反應冷淡；劉和然則因與縣府互動密切，王惠美表達一定程度的認同，但多數地方大老仍保留，未形成共識。

關鍵轉折出現在蕭景田，熟悉地方派系運作的他，力挺同為社頭鄉出身的魏平政，蕭的表態也獲多數與會大老的支持，王惠美並未反對。

地方人士指出，2022年九合一選舉，蕭景田捲入台北市議員林杏兒賄選案，當年調查人員上門搜索時蕭曾翻牆逃走，後來主動到案仍被聲押禁見，最後獲得交保而全案最終無罪，蕭景田安全脫身；而幫蕭景田打官司的律師正是魏平政，這份大恩情讓蕭景田全力相挺也不為過。

不過，李乾龍提出附帶條件，希望蕭景田回鍋接掌彰化縣黨部主委，負責整合派系、調度資源，謝家兄弟對此安排也予以認同。

地方人士分析，選戰資源是提名關鍵考量，謝衣鳯雖在民調上具優勢，但家族考量過去司法風波，對參選縣長有所顧慮；柯呈枋、洪榮章在經費與動員力上，仍與黨中央期待有段差距。相較之下，魏平政具律師背景、家族資源充足，成為派系間可接受的人選。

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