搭中國籍航班！官員：「鄭習會」是中共主導套裝行程

中共總書記習近平（左）及中國國民黨主席鄭麗文（右）清明連假後將會面。（路透、資料照、本報合成）

首次上稿 04-04 22:42

更新時間 04-05 07:07

國民黨主席鄭麗文應中共總書記習近平邀請，7日至12日將率團訪中，官員批評，這完全是由中共一手主導的「套裝行程」，媒體採訪要向中國國台辦報名，連鄭麗文赴中搭乘的班機，都是中國籍的航空公司，隨行團員規模也大幅縮水，由此可知，「鄭習會」勢必困在中共所預設的「一中框架」，這樣如何守護中華民國台灣？

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官員分析，習近平擔任國家領導人後，見過的國民黨榮譽、現任、卸任主席，甚至國民黨籍的現任與卸任總統，前後總共九次，這次「鄭習會」是第10次，但對台政策只有步步進逼，「習5條」後更沒有給國民黨「各表空間」。而中國對台統戰，向來以「愛國者治台」來培養代理人，從洪秀柱、馬英九，現在換成鄭麗文，事實上，鄭麗文當選黨主席，背後就有中國的助攻。

立法院原定9日對國防特別條例草案召開朝野黨團協商，國民黨團2日又提議將協商改為15日或16日，遭質疑「鄭習會」有關。官員指出，放著國防特別條例不協商，跑去換取北京同意，拿此做為「投名狀」，當成赴中交流的門票，延宕台灣防衛力量的提升，小心觸犯「反滲透法」。

官員強調，台灣誰不要和平，但國民黨最大風險，在於把台灣的未來，寄望於中國領導人的善意。鄭麗文在記者會口口聲聲稱，「鄭習會」是為兩岸和平與穩定，但她代表和平的主流民意嗎？充其量只是走向統一的不歸路，其實是在摧毀台灣真正的和平。

鄭麗文3日受訪則澄清，她此行完全為了兩岸和平及穩定，和軍購其他議題都沒有關係。

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