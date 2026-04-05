喊話鄭麗文！連勝文憶20年前「連胡會」 籲「應對之間有更多思考」

前國民黨副主席連勝文。（資料照）

首次上稿 04-04 23:23

更新時間 04-05 06:09

國民黨主席鄭麗文7日將前往中國，與中共總書記習近平「鄭習會」。對此，前國民黨副主席連勝文回憶20年前父親連戰的和平之旅及「連胡會」過程，對他來說，那趟旅程最重要的「身教」就是連戰展現的「謹言慎行」、「凡事謀定而後動」，以及「面對龐大壓力時的沉著」。並喊話鄭麗文：「在應對進退之間，應有更多審慎的思考。」

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連勝文4日晚間在臉書發文表示，最近國民黨內有許多人提到2005年他父親去中國的破冰之旅，以及連胡會，而作為這一段歷史的參與見證者，在20年後若有人問他，父親所進行的和平之旅，對日後他參與兩岸交流工作最重要的身教為何？他認為，就是他父親在過程中所展現的謹言慎行、凡事謀定而後動，以及面對龐大壓力時的沉著。

連勝文指出，父親的和平之旅事前低調籌畫數個月，甚至連家人都不知道。期間雙方幕僚就諸多細節反覆磋商，還請當時的國民黨副主席江丙坤先生先行探路，之後才對外宣布進行破冰之旅。而他必須稱讚父親當年在國民黨內的許多幕僚，以及參與規劃的許多立院同志，處理各種高度複雜的事務與敏感的議題，方法細膩且務實，也為這趟旅程奠定了成功的基礎。

連勝文續指，在出發前父親一直叮嚀他們，決不可以擅自對外發言，同時減少與媒體不必要的閒聊，以免言多必失、橫生枝節，若遇到任何媒體的詢問，一律交由發言人回答。而他也親眼見到父親在過程中，審慎思考每一個場合所要講的每一句話，幾乎沒有即興式的發言，以避免被當時的台灣當權者做為把柄，用來抹紅、打擊國民黨。由於兩岸相隔60多年，在不了解中國的社會實況下，父親也告誡他們，不應針對中國發表沒有任何事實根據的評論，以免造成誤解甚至凸顯自己的無知。

連勝文說，而在他擔任國民黨副主席任內，必須代表黨參與兩岸交流事務時，他請教父親，當他去中國參加這些活動，或與中國高層對談時，應該注意什麼？父親還是提醒他，說話一定要謹慎，在開口講話前，先想清楚再說，不要急著回答，因為不是代表自己，而是代表整個國民黨，個人丟臉事小，但若因此影響到黨形象甚至兩岸互動，那就絕對不容發生。

連勝文也說，因為父親的提醒，在他過去幾年參加的每一場兩岸交流活動，所發表的每一次公開演講，與包含中國及台灣媒體的每一次相關訪談，出發前都要與工作同仁反覆推敲，而到中國後，更時常需要因許多兩岸間突發的狀況，而調整自己的演講內容，以及面對媒體訪問時的回覆，還要時常模擬各種提問，因此常常晚上在旅館都得忙到半夜兩點，然後早上六點再起床準備參加活動。

連勝文認為，現在兩岸的情況遠比2005年更加嚴峻，兩岸民間特別是社群媒體上，也出現了許多不理性甚至充滿惡意的言論。因此在面對中國媒體發言時，有些說法或許會在中國得到稱許，但卻非常有可能被台灣當權者的媒體鷹犬及網路打手斷章取義、扭曲甚至變造，用來抹黑、抹紅個人及國民黨；而面對台灣媒體時，若是發表類似台灣當權者言論的看法時，很有可能會引起大陸一些不了解台灣狀況的網民激烈的反應，更可能會有許多反串的網軍，在其中搧風點火，製造更多的誤解與衝突。

連勝文直言，因此如何發言，如何能抓住一條中間平衡的線，以順利地傳達兩岸和平發展，互助交流的理念，同時堅持兩岸雙贏的路線，這就是一個非常困難但又必須克服的挑戰！

他說，鄭麗文就是當年他父親和平之旅的發言人，如今已身為國民黨主席，隨著身分的不同，責任也越來越重，在應對進退之間，應會有更多審慎的思考。他衷心期盼，即將舉行的兩黨高層會面，不僅能緩和兩岸現今緊張局勢，同時亦能帶動兩岸更多良性的互動，而更重要的是，希望能以穩健的作法，為國民黨爭取更多台灣民意的認同。

連勝文表示，「勝選」才是國民黨現在最重要的目標與工作，也唯有勝選，他們才能真正推動、並實現許多有利於兩岸民眾未來生存發展的重要政見，否則現今許多善意的宣示，在台灣當權者刻意的抵制下，往往只變成空談！也唯有勝選，他們才能真正做到「避戰保台」，確保台海和平，保護我們的下一代不受戰火的荼毒。

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