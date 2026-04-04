攜茄芷袋出門 彰化5連霸女議員分享「這件事」

彰化縣議員賴清美找出自家的「台灣LV」茄芷袋出來用，大讚真好用。（賴清美提供）

中東戰火引發塑膠袋之亂，彰化縣5連霸議員賴清美表示，因為跑攤遇到攤商都抱怨塑膠袋有錢買不到，她決定拿出家裡放了很久的「台灣LV」茄芷袋出來用，這一拿在手上，覺得非常百搭，最重要的是容量大、不怕髒，拿起來好時尚。

賴清美說，她日前在黃昏市場巧遇民眾因為買兩盒麵線糊，店家要求塑膠袋要加1元，民眾決定把麵線糊放在機車腳踏墊，用雙腳夾住保護載回家，當時她心想，如果她的車上有塑膠袋或是環保袋就好了，就可以提供給民眾，不必為了保護麵線糊平安回家煩惱了。

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因此，她想到原本自家就有的茄芷袋，馬上回家找，把這個「台灣LV」拿出來去逛超商，才發現真的有夠好用，就算是裝冷飲、食物或是蔬果，通通都很適合，弄髒或是弄濕都很好洗，比起塑膠袋來說，好用一百倍，難怪可以被稱為「台灣LV」。

賴清美說，既然民意代表就是要聆聽民意，解決問題，她無法幫民眾買到塑膠袋，就車上準備一些環保袋或是紙袋，看到民眾捨不得花錢買塑膠袋裝東西，就直接拿出二手袋子來解決燃眉之急，也會建議民眾隨身帶個「台灣LV」茄芷袋更好。

中東戰火引發塑膠袋之亂，不少店家不再免費供應，要求顧客花錢買。（資料照）

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