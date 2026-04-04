中選會4人事拖2週遲未任命 行政院：視立院誠意而定

中選會4人事拖2週遲未任命，行政院表示，視立院誠意而定。（資料照）

立法院3月13日通過中選會主委被提名人游盈隆等4人的人事案，但4人至今尚未上任，行政院發言人李慧芝表示，在行政院釋出善意後，未獲立法院的誠意，在野黨仍然封殺了3名被提名人，行政院礙難接受這樣的結果。若後續立法院能展現誠意，行政院就會在程序上配合。

中選會目前僅剩下4位委員，依法必須5名委員才能開會，中選會主委被提名人游盈隆、國民黨推薦的委員被提名人李禮仲與蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的蘇子喬等4人獲立法院同意為中選會委員。不過，民進黨推薦的副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義，遭藍白聯手反對，同意票未過半、遭到否決。

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媒體報導，立法院於3月17日將人事同意公文發函給政院，但至今政院都尚未發文任命，此恐牽動相關選務工作，受到影響案件，民眾黨立委李貞秀的當選無效之訴案，還有年底九合一選舉的候選人保證金。

對此，李慧芝表示，行政院長卓榮泰於去（2025）年9月初主動向立法院長韓國瑜表達行政立法兩院共同合作的善意，在韓國瑜允諾協助後，行政院也依韓國瑜建議，以及在野黨的要求，於在野黨黨主席改選完成後，發函請立法院三黨黨團推薦中選會名單。

李慧芝指出，不過，在行政院釋出善意後，未獲立法院的誠意，在野黨仍然封殺了3名被提名人，行政院礙難接受這樣的結果。卓院長也曾公開表達過，若後續立法院能展現誠意，行政院就會在程序上配合。

對於韓國瑜呼籲朝野「各退一步」，建議行政院依法副署三讀法案，立法院則儘速審議總預算案。李慧芝則表示，當前中東情勢持續動盪，極端氣候亦對台灣帶來嚴峻挑戰。無論是穩定物價、確保民生供應，或是強化防災應變能力，都需要預算作為後盾；然而，若總預算尚未完成三讀，相關災損金與第二預備金將無法動支，勢必影響政府即時因應能力。

李慧芝呼籲，立法院應履行憲法所賦予的職責，儘速審議並通過今年度中央政府總預算及國防特別預算條例，讓國家具備充足的資源與量能，妥善應對各項內外挑戰。

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