「鄭習會」前夕拜會吳伯雄 鄭麗文喊一定要成功：國民黨大多數認同

國民黨主席鄭麗文拜會前國民黨主席吳伯雄。（國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文即將赴中訪問，繼昨拜會前立法院長王金平後，今再拜會前國民黨主席吳伯雄請益。吳伯雄表示，鄭麗文能帶領台灣主流民意「要和平不要戰爭」，有別於民進黨「抗中保台」的錯誤路線，「顯示妳的格局與擔當，我會全力支持」。鄭麗文表示，吳伯雄已經交待，「一定要成功，必須要成功」。

吳伯雄表示，鄭麗文這次訪問大陸的形勢，比2005年大陸通過「反分裂國家法」時還嚴峻，當年是為了壓制時任總統陳水扁的制憲公投路線。今自2022年時任美國參議院議長裴洛西訪台後，海峽中線的默契消失了，大陸不間斷的對台軍演，難怪台海已成為全世界最危險的區域，因此鄭麗文此次為台海和平而努力非常重要。

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吳伯雄說，他知道有若干聲音對出訪時機有所保留，但近期輿論顯示，這些聲音已慢慢收斂，黨內團結為鄭麗文成功出訪做後盾。他在2013年6月跟中國國家主席習近平晤面時，習主動提到希望兩岸人民心靈契合，心與心能互相接受，這句話讓他非常感動。

鄭麗文表示，對於此次訪問大陸，國民黨大多數人不但認同，而且希望能夠全力以赴。這次大陸行最主要的是要擴大和建立兩岸締造和平關係的共同願望，但必須2028年國民黨重返執政後，才能夠真正落實，這是今後兩年要努力的目標。

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