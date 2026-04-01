傳李貞秀拒辭立委揚言告民眾黨中評會 周軒：柯文哲敢公開跟中國翻臉？

中配李貞秀。（資料照）

民眾黨中配李貞秀爭議不斷，除了國籍疑雲、爆料高虹安收柯文哲錢、收集身分證卻未成立協會等風波，近日傳出李貞秀將被移送民眾黨中評會，民眾黨中評會希望李貞秀「知所進退」，李貞秀強烈拒絕，甚至揚言若要直接除名，她將去法院提出訴訟。對此，政治工作者周軒表示，民眾黨有這個膽量開除李貞秀嗎？柯文哲敢公開跟中國翻臉嗎？大家都在看。

周軒在臉書PO文引述報導，報導稱民眾黨3月30中評會中，有第1位中評委發聲要李貞秀「知所進退」，但不曉得李貞秀是不是沒聽清楚，直到第2位中評委明白表達「那你可不可以自己辭職，告發內政部長劉世芳瀆職後就順勢下台」、「別造成大家困擾」等言論，李貞秀就直言「不可能」、「我現在不是辭職的時候」。

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報導指出，「已查過黨內的『紀律評議裁決準則』，最多只能停權，但若要直接除名，她將去法院提出訴訟！」面對李貞秀拒辭立委態度堅定，最終中評會只好以「下次再開會討論」告終，但言下之意就是交由柯文哲處理，畢竟李貞秀曾說過「除非柯文哲叫我退」，否則會做滿2年。

周軒直言，但真的是因為一定要柯文哲處理，李貞秀才要退嗎？從徐春鶯案的起訴書來看，李貞秀顯然就是中共方面探詢，可能接棒徐春鶯排入民眾黨不分區的接班人選。民眾黨有這個膽量開除李貞秀嗎？柯文哲敢公開跟中國翻臉嗎？大家都在看。

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