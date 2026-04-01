批柯文哲庭上「像廢材」 吳靜怡：民眾黨泡沫化已啟動

民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

前民眾黨主席柯文哲涉京華城案被判17年、禠奪公權6年，台北地院昨「公開播送」言詞辯論、宣判錄音、錄影，引發外界熱議。對此，媒體人吳靜怡表示，柯文哲在庭上表現完全像是廢材，辯護方式完全沒有採任何有力證據，還哭家裡「沒有傭人」，反而突顯出廖彥鈞檢察官條理清晰、幽默又富有正義。

吳靜怡在臉書PO文表示，柯文哲為什麼可以在法庭作偽證？一開口，就說謊？柯文哲憤怒為李文宗喊冤，大聲強調「李文宗他完全沒有參與京華城案，他當時也沒有在負責什麼民眾黨的財務」大罵檢察官栽贓，這段話是事實嗎？李文宗跟京華城案或許無關，但不代表跟沈慶京無關，2019年，魚果市場第一次招標流標當晚，柯文哲難道沒有跟沈慶京見面？這是比京華城案更早之前，就在威京集團總部三樓，李文宗有沒有在現場？你們談了什麼？難道不就是跟威京集團子公司中華工程有關？

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吳靜怡指出，另外，柯文哲怎麼和我認知不太一樣，李文宗還在擔任北捷董事長時，就聽金主說：「民眾黨的政治獻金就是李文宗處理的。」之後在柯文哲參選總統的競選期間，李文宗還是延續在處理政治獻金，所以柯文哲激動什麼？柯文哲職場霸凌公務員的樣子，就像是他怒批賴清德一樣的嘴臉！

吳靜怡續指，柯文哲不只把自己當朕，更時不時把公務員當狗看，開會不滿意就會突然大發雷霆、摔東西，情緒失控捶桌子，當你說出真心話的建議時，他就會下達「朕的指令」調職、永不錄用！整個市政府風氣就是很肅殺，比威權更獨裁，在這種情勢下，沒有公務員敢在會議中忤逆柯文哲的意思，所以京華城案後來沒有公務員反對柯的決定，彭振聲、邵琇珮只好配合到底，但其實人人都求自保。

吳靜怡分析，柯文哲在庭上表現完全像是廢材，辯護方式完全沒有採任何有力證據，還哭家裡「沒有傭人」，反而突顯出廖彥鈞檢察官條理清晰、幽默又富有正義，也讓「自行車手」變成熱門搜尋，黃國昌要求法庭公開透明、硬是要修法的結果，沒想到卻是大大公開了律師團隊能力不足，柯文哲論述蒼白無力又荒謬，黃國昌還在那邊打瞌睡。

吳靜怡直言，民眾黨的泡沫化已經啟動，因為支持柯文哲無罪，會讓人感到丟臉！

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