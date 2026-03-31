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    首頁 > 政治

    議員籲「送房」刺激生育 陳其邁：全台民眾都會搬來高雄生小孩

    2026/03/31 16:05 記者王榮祥／高雄報導
    高市議員劉德林建議送一棟房刺激生育率。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員劉德林建議送一棟房刺激生育率。（記者王榮祥翻攝）

    國民黨高市議員劉德林憂心少子化將成國安危機，建議 「三胎後送他一棟房」刺激生育率!市長陳其邁答詢說，這需做財政考量，笑說這麼做，全台灣的民眾（可能）都會搬來高雄生小孩。

    劉德林今質詢時關切高雄新生兒出生情況，社會局長蔡宛芬答詢說明，去年新生兒出生1萬2453人、在六都排第三。

    劉德林進一步指出，去年曾建議市府推動婚育宅加碼，後來市府採納、從原有的20%提升到40%，居住時間也拉長。

    劉德林說，他對此政策表示肯定，但覺得這政策仍不足以鼓勵年輕夫妻生小孩，認為市府應該推出更大膽的福利政策，建議「三胎之後送一棟房」。

    陳其邁答詢說，能感受到議員用心，所以先前調整婚育宅比例與居住時間，但少子化原因不只住宅需求，還有幼教、托兒、各式各樣的配套，都須同步落實；台灣已逐漸邁向福利國家，六歲以下小孩，政府在財政能負擔下應適度加碼相關補助，例如婚育宅政策，目前高雄只有156戶，如果中央適度增加、數量會再多一點，應可緩解居住問題。

    針對議員建議送房，陳其邁表示不知政策效果如何，恐怕要做財政考量；陳其邁還打趣表示，「我看這樣做、台灣所有人都會搬到高雄生小孩」。

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