強化資安韌性！台美日澳加英合辦GCTF研習營 29國專家齊聚台北

「全球合作暨訓練架構」（GCTF）國際研習營主辦單位代表及貴賓合影。（外交部提供）

為深化全球資安合作並打造安全可信的數位環境，外交部、數發部資安署與美國、日本、澳洲、加拿大及英國等駐台機構合作，自今（31）日起至4月2日在台北舉辦「全球合作暨訓練架構（GCTF）打造全方位資安韌性：政策治理、商業實踐與技術創新」國際研習營。

外交部指出，本次活動吸引來自29國、超過130位國內外產官學界專家參與，共同聚焦關鍵基礎設施防護與跨國協作機制。今日開幕式由英國在台辦事處代理代表艾巍（Wayne Ives）與數位發展部政務次長楊佳玲代表主辦單位致詞。

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隨後，由國家安全會議諮詢委員李育杰以「國家資通安全戰略2025：打造堅韌、安全、可信賴的智慧國家」為題發表專題演講，強調資安戰略對國家發展的重要性。

外交部說明，本次研習營議程涵蓋多項關鍵面向，包含透過情資分享與威脅模型提升國家資安整備、建構跨國聯防體系、強化公私協力以確保供應鏈安全，並探討如何運用人工智慧驅動資安防禦，以及因應後量子時代的資安轉型。

此外，活動亦與「科技、民主與社會研究中心（DSET）」合作規劃桌上兵棋推演，旨在促進各國應對複合式威脅時的協調應變能力，強化政策與實務的連結。

除了研習交流，主辦單位也特別安排與會外賓參訪台灣電力公司大潭發電廠及台積電創新館，實地瞭解我國在關鍵基礎設施資安防護及高科技產業發展方面的豐碩成果與經驗。

外交部指出，隨著數位科技與人工智慧（AI）快速發展，資安韌性已成為全球共同關注的核心議題。GCTF自2015年成立以來，持續作為理念相近國家深化合作與能力建構的重要平台。我國未來將持續與國際夥伴攜手，透過GCTF機制深化多元領域合作，強化整體韌性以共同因應全球性挑戰。

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