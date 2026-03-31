歐洲議會安防主席：反對武力脅迫單方面改變台海現狀

「歐洲議會安全暨防衛委員會官方代表團」首次訪台，委員會主席史琪曼今率團會見賴清德總統。（圖由總統府提供）

「歐洲議會安全暨防衛委員會官方代表團」首次訪台，委員會主席史琪曼今會見賴清德總統時表示，台海和平穩定不僅與區域相關，也影響到歐洲的安全與繁榮，歐洲支持穩定、對話、反對脅迫及任何以武力單方面改變現狀的行為，此一立場清晰且明確，並將持續採取負責任且務實的歐洲方針。

除了由史琪曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）率團外，訪賓包括歐洲議會人民黨團議員巴特（Nicolás Pascual De La Parte）、歐洲議會對中美洲議會關係代表團副團長塞佩達（José Cepeda）、歐洲議會外交委員會副主席白艾特（Urmas Paet）、歐洲議會議員史塔奇斯（Mārtiņš Staķis）、法朗圖里斯（Nikolas Farantouris）等。

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史琪曼表示，歐洲議會安全暨防衛委員會成員雖然來自不同國家及黨團，但擁有共同的目標，即希望深化理解、加強傾聽及強化與台灣之間的合作關係。

史琪曼說，此行正值國際局勢嚴峻的時刻，也是安全暨防衛委員會去年正式升格常設委員會後首次訪台，別具意義。歐盟逐漸意識到安全與地緣政治的現實，像俄羅斯對烏克蘭的非法侵略或中東戰爭都引起國際社會高度關注，整體戰略環境的不穩定性持續升高，也讓各界擔心是否為台灣帶來新的風險。

史琪曼表示，歐洲高度重視相關情勢，並希望更深入掌握整體局勢，從俄羅斯、中東到印太地區，戰爭或戰爭威脅顯示當前安全環境日益複雜且充滿不確定性，必須審慎因應。此外，台灣對歐盟具有重要意義，不僅是民主國家，也是經濟與科技上的重要夥伴，更是全球貿易體系的重要成員，台海和平穩定不僅與區域相關，也影響到歐洲的安全與繁榮。

史琪曼指出，歐洲正在經歷重要轉型，受到俄烏戰爭的影響，歐洲持續加強安全與防衛等措施，希望增加投資提升戰備與韌性，並加強關鍵技術與供應鏈的安全。儘管歐洲與台灣面臨的情況不同，但都面臨共同的挑戰與影響。

史琪曼強調，歐洲支持穩定、對話、反對脅迫及任何以武力單方面改變現狀的行為，此一立場清晰且明確，並將持續採取負責任且務實的歐洲方針。

史琪曼也認為，歐盟與台灣應在各領域深化合作，包括安全供應鏈、半導體、資安、關鍵基礎設施及國防產業韌性等，這些不僅是經濟議題，更是安全議題。期盼歐洲與台灣未來能以更務實的方式持續深化合作。

「歐洲議會安全暨防衛委員會官方代表團」首次訪台，委員會主席史琪曼今率團會見賴清德總統。（圖由總統府提供）

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