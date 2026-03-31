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    首頁 > 政治

    顏慧欣生前疑遭職場霸凌 楊珍妮：同仁都很難過

    2026/03/31 12:05 記者林欣漢／台北報導
    行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣辭世，總談判代表楊珍妮（見圖）被指涉職場霸凌風波。國民黨立委王育敏31日質詢時，要求行政院卓榮泰將楊珍妮調離現職。（記者廖振輝攝）

    行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣辭世，總談判代表楊珍妮（見圖）被指涉職場霸凌風波。國民黨立委王育敏31日質詢時，要求行政院卓榮泰將楊珍妮調離現職。（記者廖振輝攝）

    行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣日前因病辭世，日前卻傳出她生前曾遭職場霸凌，引發外界譁然。行政院長卓榮泰今日表示，政院目前已啟動事實釐清程序、由全外聘的專案調查委員會執行，希望盡快完成調查，給社會最清楚的樣貌。經貿辦總談判代表楊珍妮受訪表示，「同仁都很難過，顏慧欣是辦公室最重要的人才，我們都很難過」。

    去年擔任我國台美對等關稅談判副總談判代表的顏慧欣，9月起以健康因素告假，今年3月初請辭、日前驟逝，傳出她生前疑遭職場霸凌，各界將矛頭指向經貿辦總談判代表楊珍妮，立法院國民黨團昨質疑是另一個「謝宜容案」，藍委王育敏認為應先讓楊珍妮調離現職，並擴大調查對象。

    卓榮泰今日表示，他仍為國家失去一位能為台灣談判爭取利益的人感到遺憾，政院目前已啟動事實釐清程序、由全外聘的專案調查委員會執行，希望盡快完成調查，給社會最清楚的樣貌。

    上午院會休息期間，媒體詢問步出立法院議場的楊珍妮，楊珍妮表示，都已經說明了，靜待一切調查，謝謝關心，院長已經說明了，謝謝關心。媒體追問心情還好嗎？楊珍妮說，同仁都很難過，「顏慧欣是我們辦公室最重要的人才，我們都很難過，而且在她生病期間我們都有很好的互動，我們都很難過」。

    行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣本月12日因病離世，享年53歲。（資料照）

    行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣本月12日因病離世，享年53歲。（資料照）

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