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    首頁 > 政治

    回應了！南韓擬更新電子入境系統 外交部：我方暫緩調整措施

    2026/03/31 12:06 記者方瑋立／台北報導
    外交部發言人蕭光偉今（31日）召開例行記者會，回應時事議題。（記者方瑋立攝）

    外交部發言人蕭光偉今（31日）召開例行記者會，回應時事議題。（記者方瑋立攝）

    針對南韓電子入境系統（K-ETA）在目的地等欄位將我國錯誤標為「中國台灣省」一事，今（31）日為我方要求韓方回應的最後期限。外交部發言人蕭光偉表示，已獲悉韓方正進行內部行政及技術研議以更新系統，考量韓方已作出回應，我國將先暫緩更改電子入境系統的措施。

    韓方正進行行政及技術研議 以更新系統

    外交部今天上午舉行單位主管例行新聞說明會，由發言人蕭光偉主持。針對媒體關注南韓電子入境系統爭議的後續進展，蕭光偉指出，關於我方請韓方回應電子入境卡系統更正我國民標示的訴求，外交部剛獲悉南韓政府為了便利國際旅客，目前正進行內部的行政以及技術研議，以進一步更新電子入境卡系統。

    蕭光偉強調，考量我方先前已向韓方明確表達立場，期待韓方能適切反應我方訴求，因此外交部決定，我方將先暫緩原定針對電子入境系統的相關更改措施。

    對於媒體詢問我方暫緩更改，是否代表已接受韓方提出的方案？蕭光偉說，目前我方持續與韓方保持密切溝通中。就現階段而言，我方的做法是先暫緩更改電子入境系統，並持續期待韓方能持續正面回應我方訴求。

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