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    首頁 > 政治

    「藍白合」名存實亡？學者揭宋濤滲透祕辛：民眾黨恐泡沫化

    2026/03/31 11:59 即時新聞／綜合報導
    柯文哲（中）。（資料照）

    柯文哲（中）。（資料照）

    民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案遭判刑17年，重創黨內士氣。對此，台師大教授范世平表示，民眾黨從不分區名單納入中配李貞秀，加上近期中配徐春鶯涉嫌違反反滲透法，檢調查出中共透過她企圖滲透民眾黨，背後疑有中國國台辦主任宋濤的操盤影子，進一步質疑民眾黨若被證實遭統戰單位滲透，恐步上統促黨後塵，面臨被解散的命運。

    范世平今發文指出，柯文哲在2023年突然熱衷於將中配納入不分區安全名單，這與2022年底上任的國台辦主任宋濤息息相關。宋濤曾長期在福建工作，被視為習近平的「閩江新軍」，宋濤上台後強調對台工作要從被動轉為主動。由於藍營內部派系複雜且前國民黨主席朱立倫刻意與中國保持距離，因此宋濤遂將目標轉向「一人政黨」民眾黨，透過安插中配進入立法院，企圖直接干預台灣政局。

    范世平分析，柯從「深綠獨派」變成支持「兩岸一家親」，隨後參加與上海合辦的「雙城論壇」，加上他能吸引年輕選票，早已成為國台辦屬意的對象。不過，隨著柯因京華城弊案被判刑17年、支持度下滑，白營與國民黨的談判籌碼驟降，即使11月的縣市長選舉派人參選，不是落選就是有助民進黨，「藍白合」名存實亡，民眾黨正走向泡沫化。

    此外，國民黨主席鄭麗文在美方跨黨派議員近日訪台之際宣布赴中，並將與中國領導人習近平會晤，引發外界討論。范世平認為，鄭麗文此中國行只為自身歷史定位與鞏固政治地位，卻與台中市長盧秀燕支持國防預算的立場相左。藍營「親中反美」形象與力挺柯的司法案，恐對年底選情有害而無益。

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    馬英九基金會前執行長蕭旭岑（左）、中國國台辦主任宋濤。（圖由馬英九基金會提供）

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    鄭麗文。（資料照）

    鄭麗文。（資料照）

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