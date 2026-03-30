日本議員古屋圭司遭中制裁 李逸洋痛批長臂管轄荒謬

日本眾議員古屋圭司遭中國政府制裁，駐日代表李逸洋今天在臉書貼文感謝古屋圭司長年挺台，並痛批中國長臂管轄太荒謬。（資料照，記者田裕華攝）

對於日本國會跨黨派友台團體「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司遭中國政府採取制裁措施一事，駐日代表李逸洋今天在臉書貼文感謝古屋圭司長年挺台不受威脅而屈服，並痛批中國長臂管轄太荒謬。

李逸洋表示，古屋會長長期以行動力挺台灣，訪台數十次，與日本同享自由、民主、人權基本價值的台灣友好，在民主國家人民眼中，是值得肯定和讚揚的。

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中國的制裁之舉，只能證明自己是反自由、反民主的極權專制政權，在世界上僅剩中國、俄羅斯、北韓的一小撮統治階層在同溫層自我取暖，連這些國家的人民都莫不期盼極權統治儘速垮台，民主自由人權早日到來。

李逸洋進一步表示，「向古屋會長致敬，您長期友台，為民主的台灣和台海和平穩定所做出的努力，台灣人民充滿感謝，會和您一起捍衛自由、民主、人權的普世價值」。

對於中國的制裁，古屋表示，日本跨黨派議員訪問台灣是理所當然，他已幾十年沒去中國了，完全不在意中國的制裁。

去年9月8日中裔日籍參議員石平也被中國列入制裁對象，對此他說「感到榮幸」。去年12月15日中國將獲聘為行政院政務顧問的日本前統合幕僚長岩崎茂列入制裁對象，岩崎也笑稱，「3月就獲聘了，怎麼這麼慢才制裁」。

中國自2021年發布「台獨頑固分子」制裁名單，個人有20人列名其上，相關機構及公司也有超過10個。幾乎所有被制裁者皆將此視為「榮耀」或「光榮」，表示不會因此沉默。

李逸洋表示，中國這種長臂管轄把自由民主鬥士列為制裁對象的荒謬行徑，只是在作繭自縛，終將被世界自由民主的巨大潮流吞噬，加速自取滅亡。

他並指出，中國的長臂管轄把自由民主鬥士列為制裁對象的荒謬行徑，只是在作繭自縛，終將被世界自由民主的巨大潮流吞噬，加速自取滅亡。

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