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    首頁 > 政治

    陳重文涉施壓北市動物園「自肥」50萬標案 律師酸：連大便都不放過

    2026/03/30 17:40 即時新聞／綜合報導
    國民黨籍台北市議員陳重文。（資料照）

    國民黨籍台北市議員陳重文。（資料照）

    涉「台智光弊案」國民黨籍北市議員陳重文，被控施壓台北市立動物園「自創標案」編列50萬元經費，辦理野生動物排遺委外處理，涉貪汙圖利罪。台北地檢署今（30）日傳喚陳重文到案，檢方訊問諭令20萬交保。對此，律師林智群狠酸，「連動物大便都不放過」。

    陳重文在「台智光弊案」一審被判8年6月徒刑、另6月徒刑得易科罰金。檢廉單位調查此案時發現，其於2021年、2022年間，多次利用質詢提及動物園排泄等相關議題，質疑園方不該自行將排遺做成堆肥，要求將糞便委外處理。

    動物園因不堪壓力，2023年規劃「112年野生動物排遺等有機廢棄物再利用試驗計畫」處理動物排泄物，該標案總經費50萬元，且由陳重文成立的「立展農業科技公司」得標。

    對此，林智群在臉書發文狠酸，木柵動物園每天都有一堆動物大便產生，將大便當作堆肥處理是常態，陳重文質詢時卻以沒有「畜牧證」為由，要求委外處理，轉身就自己開公司接標案，諷刺地說「連動物大便都不放過」。

    貼文曝光後引發熱議，網友紛紛嘲諷，「連動物園的屎都要貪，沒救了」、「老派議員的玩法，自己的公司或是親友的公司專標政府標案」、「陳重文怎麼刑案這麼多啊？」、「真的是屎都要A錢」、「肥水不落外人田」。

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    北市議員陳重文涉施壓動物園吞50萬標案到案說明 20萬交保

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