北市議員陳重文涉施壓動物園吞50萬標案到案說明 20萬交保

國民黨籍台北市議員陳重文。（資料照）

首次上稿11:03

更新時間12:06（新增訊後交保）

台北市國民黨籍議員陳重文因為涉嫌利用議員職權，於質詢期間施壓台北市立動物園有關排泄物處理問題，最終讓園方以50萬元新台幣委外處理動物排洩問題，這項標案也由陳重文所成立的「立展農業科技公司」得標。台北地檢署今（30）日為了偵查案情，以被告身分傳喚陳重文到案進行說明，檢方訊問諭令20萬交保。

請繼續往下閱讀...

陳重文和台智光公司董座李慶煌有私交，檢廉發現台智光取得北市府光纖標案後，和廠商康立綺合夥成立「立錡雲端公司」，並以議員身分圖利321萬8480元。台北地院一審重判陳重文8年6月、6月得易科罰金，褫奪公權6年，目前本案仍由高等法院審理。

檢廉在偵辦此案時，發現陳重文於2021年、2022年間，多次利用質詢提及動物園排泄等相關議題，並且要求其將糞便委外處理，最後因為不堪壓力，動物園於2023年規劃「112年野生動物排遺等有機廢棄物再利用試驗計畫」處理動物排泄物，該標案總經費50萬元，且由「立展農業科技公司」得標。北檢於今日上午傳喚陳重文以被告身分出庭，並於訊後諭令20萬元交保。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法