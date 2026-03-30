徐國勇嗆民眾黨操弄司法而下台 周榆修：信念崩壞是台灣民主恥辱

民眾黨秘書長周榆修。（資料照）

為聲援前台北市長柯文哲京華城案一審遭判有罪，民眾黨昨於凱道舉辦「戰凱道」抗議活動，黨主席黃國昌更公開批評民進黨操弄司法，應該下台；民進黨秘書長徐國勇今反批，國、眾就是操弄司法而下台的政黨；對此，民眾黨秘書長周榆修再反嗆徐信念「偏差崩壞」，置執政黨的公信力於不顧，實為台灣民主恥辱。

民進黨今（30）日舉行「2026民進黨新生代外交培力營」宣傳記者會，秘書長徐國勇活動期間針對民眾黨對政府司法不公之質疑提出回應，表示國民黨政府過去戒嚴38年、操弄司法下台了；更點名民眾黨主席黃國昌，作為法律人也在操弄司法，直言藍白政黨就是這樣「一定會下台」。

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對此，民眾黨秘書長周榆修反批，民進黨權力核心人物對民主價值的信念偏差崩壞，國之大不幸！更嗆執政黨秘書長不聽人民聲音、加劇社會對立，甚至把執政黨的公信力與一個成天肉搜未成年孩童、發動網路霸凌的網紅捆綁在一起，實在為台灣民主的恥辱。

周榆修表示，當徐國勇秘書長不斷重申「人民要尊重司法」時，理當知道司法審判也要禁得起檢驗與審視。周榆修說，國人普遍對於偵查大公開、不正訊問、荒謬的認事用法，這一年多來早就瞠目結舌且憤怒至極！賴情德總統上任以來，政治力介入司法的劣行斧鑿斑斑，若要談科學、談數據，請徐國勇秘書長去翻翻多份民調，台灣人民對司法的信任度已經低到不能再低。

周榆修表示，現在的民進黨已經不是那個民主前輩流血流汗爭取民主自由、抗爭威權的民進黨！而是一群權力在手，坐享其成的府院黨高層卻反過來踐踏民意、蔑視民主程序，動輒以司法與側翼網軍恐嚇人民的民進黨！

周榆修最後表示，徐國勇秘書長公開吹捧以肉搜和霸凌為業的網紅來攻擊在野黨，向社會傳遞Team霸凌的錯誤的價值觀，不只是最壞示範，更是加大台灣社會的裂痕。操弄司法、以司法為工具打擊競爭對手、踐踏民意的政黨，終將被民意狠狠教訓。

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