顏慧欣罷凌案成「謝宜容案」翻版？ 王育敏：楊珍妮應調離現職

行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣12日因病離世，傳出她生前疑遭職場霸凌。國民黨立院黨團今召開記者會要求政府成立具外部公信力的獨立調查機制。（記者陳逸寬攝）

行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣12日因病離世，享年53歲，傳出她生前疑遭職場霸凌，各界將矛頭指向經貿辦總談判代表楊珍妮。對此，國民黨立院黨團今召開記者會質疑，這會不會是另一個「謝宜容案」，政院應成立具外部公信力的獨立調查機制；藍委王育敏進一步呼籲，應先讓楊珍妮調離現職，並擴大調查對象。

國民黨團嚴正提出三點要求包含，一、成立具外部公信力的獨立調查機制；二、完整公開所有關鍵資訊；三、提出具體可執行的制度改革。國民黨團絕不接受高高舉起、輕輕放下的內部「摸頭」調查，真相一定要攤在陽光下。

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黨團書記長林沛祥表示，OTN副總談判代表顏慧欣的離世，國民黨團帶著遺憾和疑問的心情，遺憾的是，一位願意為國家承擔責任、投入專業的談判人才離開了；要問的是，為什麼具有經貿專業的人，在政府體制內，留下的不是成就，而是遺憾？副總談判代表顏慧欣在離世前，留給台灣的是什麼？不是權位、不是聲量，而是一封字字句句都在替國家未來憂心的辭呈。

林沛祥質疑，除了遺憾，社會更大的情緒是震怒。卓榮泰院長曾說「台灣加入CPTPP的目標沒有改變，只是一年多來，把重心放在對美關稅談判。」如果真的只是資源分配，那為什麼需要等到事件發生之後，才立即成立檢討工作小組？政府這樣的說法，是經不起時間的檢驗。

此外，這會不會是另一個「謝宜容案」？林沛祥認為，如果連悲劇都有固定劇本，就不再是個案，而是系統出了問題。做事的人，很辛苦；出事的人，要負責。爭功諉過的人，卻往往走得最順，用一句話來形容很青鳥，也很民進黨。

首席副書記長許宇甄表示，國家痛失一位非常優秀專業的經貿人才，卓榮泰院長說是「巨大的損失」，但沒有說出口的是，是誰逼這位優秀文官寫下字字血淚的辭職信？又是什麼樣的體制，造成如此無法挽回的悲劇？顏慧欣留下的，不只是一封辭職信，而是一位專業官員用最後力氣，寫給這個政府的沉痛警訊。

國民黨立委王育敏提出三大要求，一、讓行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮調離現職，才能讓真相大白。如果今天楊珍妮繼續留在經貿辦總談判代表職位，外部調查委員約詢辦公室人員，誰敢講真話？過去謝宜容案即是如此，才能讓真相浮出；就看卓榮泰院長敢不敢做。

王育敏續指，二、必須擴大調查對象，不僅僅是經貿辦人員，還包括離職人員、楊珍妮過去在國貿局任職時的相關人員，還有與經貿辦互動的外交部人員。三、針對爆料的吹哨者，行政院必須用最大的力量優先保護，包括被約談、願意說出真相的人員。

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