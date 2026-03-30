盧秀燕挺兆元軍購 柯志恩：跟黨版也沒有太大差異

國民黨立委、高雄市長參選人柯志恩認為，盧市長的主張跟黨版也沒有太大差異。（資料照）

台中市長盧秀燕接受本報獨家專訪，首度對軍購立場表態應通過8000億元到1兆元之間，強調除預計通過的3800億元外，另一部份4000億元的軍購「不必等發價書」應趕快通過。對此，國民黨立委、高雄市長參選人柯志恩認為，盧市長的主張跟黨版也沒有太大差異，主要是把3800億+N，這個N的部分闡述的更清楚，讓國人更了解國民黨對於軍購態度及強化國防決心。

目前朝野的軍購版本，在預算金額部分，行政院版是1.25兆元、民眾黨團版為4000億元、國民黨團版則為3800億元+N。由鄭麗文主導的黨中央堅持3800億元+N，盧秀燕表態支持8000億元到1兆元的軍購額度，明顯與鄭麗文的黨中央不同調。

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柯志恩表示，針對盧秀燕市長的想法，她認為相當務實，不僅回應地緣政治壓力，同時兼顧國家財政負擔。但國防採購必須具備戰略眼光，每一分錢都要花在刀口上，尤其是行政院預算中涉及「國內產製」與協助民間產業發展的部分，應回歸常態性的年度預算編列，才能受到更嚴謹的國會監督。

至於鄭麗文訪中一事，柯志恩強調，如她之前說過的，鄭主席最大的考量，應是兩岸和平，避免戰火衝突，這也是台灣主流民意，她想主席會清楚向陸方表達台灣民眾真實的想法。

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