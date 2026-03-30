何欣純與高中生交流 端成立「青年局」助青年敢作夢

何欣純與高中學生交流，端成立「青年局」政策。（圖：何欣純服務處提供）

民進黨台中市長參選人、立委何欣純與台中市高級中學學生聯合會進行交流，她肯定年輕學子參與公共事務，更端青年政策，強調，成立「青年局」是她的施政首要目標，未來會整合資源解決年輕人就業、創業、居住與交通需求，讓台中成為一座青年敢作夢、也能實現夢想的城市。

何欣純與年輕學子座談，與會學子關心台中市交通、學生自治及學生身心健康等議題。

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何欣純說，她過去在大學求學時也積極參與校園自治的推行，深知學生能參與公共事務，是透過不斷改革體制與修法爭取而來的成果，她主張推動「青年主流化」，讓年輕人的聲音真正進入學校及政府決策核心。

何欣純也端青年政策，強調成立「青年局」是她的在施政首要目標，未來會以具體的組織、人力與預算，解決年輕人在就業、創業、居住與交通上的需求，整合跨局處資源，讓台中成為一座讓青年敢夢、敢做、也能實現夢想的城市。

針對學生關心的身心健康議題，也提出「校園心理支持新政」，整合學校與周邊心理諮商所合作，建立區域化的「心理諮商地圖」，並增加「青年心理健康支持方案」的補助次數，讓有需要的學生，都能被及時接住。

因學生通車族多，何欣純也說，將推動「鐵路捷運化」與「捷運延伸」，包含海線鐵路高架雙軌化、捷運紅線延伸至后里與甲安埔，打造環狀路網，短期則優先優化公車系統，透過多元運具與增加司機誘因，提升交通便利性。

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