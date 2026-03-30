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    首頁 > 政治

    民眾黨中市已提名六席 「寶寶」楊寶楨仍未表態參選東南區

    2026/03/30 09:58 記者蘇金鳳／台中報導
    民眾黨中市黨部主委陳清龍表示，市議員持續進行提名作業。（記者蘇金鳳攝）

    民眾黨中市黨部主委陳清龍表示，市議員持續進行提名作業。（記者蘇金鳳攝）

    民眾黨台中市議員的提名，加上上週北屯區民 調結束及清水沙鹿梧棲只有1人登記，已提名6個選區；台中市黨部主委陳清龍表示，目前還有2個選區會展開提名及協調， 首先黨中央預計會徵召許瑞宏參選中西區，而南屯區還在協調洪鑫任參選，至於前新竹市發言人楊寶楨是否會參選東南區？因目前她尚未向黨部表示有參選意願，因此可能是中市議員江和樹的個人善意建議。

    民眾黨中市議員上週第8選區（北屯區）已完成民調，由邱于珊勝出，而第2選區（清水沙鹿梧棲）也已完成登記，由有沙鹿區六路里里長陳永祥，陳清龍表示，黨中央選決會將在本週或者下週正式宣布。

    此外，民眾黨目前將進行第10選區（中西區）、第7選區（南屯）的提名作業，陳清龍表示，原本要參選第8選區的許瑞宏經協調同意退選，由於他參選第10選區，因此黨部希望能參加10選區，而許瑞宏也表示有意願，因此黨中央預計將徵召他選10選區。

    至於第7選區，陳清龍表示，正協調曾參選的洪鑫任參選，如同第十選區，第7選區也是艱困選區，非常辛苦。

    另外，新竹市府前發言人楊寶楨 是否要參選第11選區（東南區），陳清龍表示，目前黨部還未接到楊寶楨表示的參選意願，因此可能是市議員江和樹善意的建議。

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