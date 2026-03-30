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    首頁 > 政治

    才從腳鐐換手環！黃呂錦茹再求解除科控 法官沒拆延長境管8月

    2026/03/30 09:57 記者翁靖祐／台北報導
    黃呂錦茹求法官拆電子手環未被准允。（資料照）

    黃呂錦茹求法官拆電子手環未被准允。（資料照）

    國民黨台北市黨部去年發動罷免民進黨台北市立委吳思瑤等，卻涉入「幽靈連署」。台北地檢署去（2025）年6月偵結起訴黨部主委黃呂錦茹等5人。台北地院11日開庭時，黃呂錦茹在庭上表示，電子手環帶給她很大的精神壓力，血壓甚至一度飆到170，目前自己已經認罪，希望可以予以解除。不過，合議庭審酌後，認為仍有必要，裁定自4月1日起延長限制出境、出海8月，且黃呂錦茹仍需配戴電子手環。

    黃呂錦茹、國民黨台北黨部書記長姚富文、總幹事初文卿3人的限制出境、出海以及電子手環科技監控將於3月31日到期。本月11日開庭時，黃呂錦茹說，她的健康狀況一向不是很好，羈押期間經常因為血壓、眼睛問題至醫務所看病，且在交保以後，血壓問題仍持續存在。

    黃呂錦茹說，改成電子手環後，科控中心經常半夜打電話來查勤，造成睡眠品質不佳，她並未故意破壞或逃避監控，科控中心每次打來都找得到她，她的家人生活也受到她的影響，要隨時注意手環電量，而她也希望可以解除手環。

    檢察官則表示，當初裁定時的境管、科控理由尚未消失，且今年1月已經讓黃呂錦茹從電子腳環改為電子手環，應該能符合其需求，因此建議合議庭維持。合議庭審酌以後，認為3人均仍有境管必要，因此裁定於4月1日起，延長限制出境、出海8月，境管期間黃呂錦茹仍須配戴電子手環。

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