盧秀燕喊「軍購1兆」 吳靜怡：與黨中央出現明顯裂痕

吳靜怡強調，盧秀燕的專訪內容和國民黨中央近期路線放在一起看，呈現出「裂痕」，盧秀燕還在想選台灣總統，而鄭麗文似乎正在競爭台灣特首。（資料照）

台中市長盧秀燕接受本報獨家專訪，首度對軍購立場表態，「我覺得合理應該通過8000億元到1兆元之間」。被問到國民黨黨主席鄭麗文在軍購議題上立場強硬，盧秀燕則說「個人不能夠代表全部」。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）分析盧秀燕專訪的背後意涵，強調專訪內容和國民黨中央近期路線放在一起看，呈現出「裂痕」，盧秀燕還在想選台灣總統，而鄭麗文似乎正在競爭台灣特首。

吳靜怡質疑：「盧秀燕對幹鄭麗文？國民黨一張嘴卻是兩套劇本，一邊對中送秋波，一邊對美忙止血！」隨後提到，一邊是國民黨版國防特別條例只先匡列3800億元、其餘交給未來再談；另一邊盧秀燕卻公開主張，合理額度應該是8000億元到1兆元之間，甚至明講其中一部分軍購「不必等發價書」就應該先過，這已經不是語氣差異，而是對國防、對美關係、對台灣安全判斷的「明顯不同調」。

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吳靜怡表示，盧秀燕還說「個人不能代表全部」，吳質疑：「請問鄭麗文不是國民黨黨主席嗎？她不代表國民黨，那誰代表？」並指出柯志恩、江啟臣看起來也沒有用行動力推軍購，鄭麗文不但主導3800億的低標路線，還不斷高喊要跟習近平會面，用和平口號弱化台灣防衛自主的訊號，這不是「對中送秋波」是什麼？

吳靜怡指出，對北京講和平、對華府講安全；對深藍選民講疑美、對美國政策圈講別誤會我，目前看起來就是一套劇本安撫中國，一套劇本補救美國。現在美國跨黨派代表團已經抵台，專門呼籲立院通過國防預算，國民黨還在被貼「疑美、親中、反軍購」的標籤，有多少藍委敢在立法院靠攏盧秀燕？如果鄭麗文、朱立倫、傅崐萁繼續讓川普政府質疑台灣的防衛決心，台灣最後會不會連武器都買不到呢？

吳靜怡直言：「國民黨再繼續擋國防、卡預算，第二期軍購如果美國真的不賣了，後果誰來扛？更別提中南部擁有世界級的非紅無人機產業鏈，江啟臣、柯志恩成為弱化台灣國防幫兇，你們要怎麼跟高雄、台中市民交代？連市長都不用選了，直接回家吃自己吧！」

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