趙少康將去凱道聲援柯文哲 認為判刑不符比例原則討公道

前中廣董事長趙少康（左）今受訪表示，下午也會至凱道聲援，「不只是替柯文哲討公道，也是替台灣法治討公道。」（記者蔡愷恆攝）

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，日前法院公布一審判刑17年、褫奪公權6年。民眾黨號召支持者今（29）至凱達格蘭大道抗爭，也有許多藍營人士將參與。前中廣董事長趙少康今受訪表示，下午也會至凱道聲援，「不只是替柯文哲討公道，也是替台灣法治討公道。」

趙少康說，柯文哲遭判刑17年是很重的。收賄判了13年，關於政治獻金挪用等部分，法律有法律的見解，該處分就處分。但收賄判13年讓他不能再選總統，質疑這背後有沒有政治介入？而且判決說讓京華城獲得121億利益，結果收賄金額是210萬，這太不合比例原則了。判刑越重，證據就要越確實。

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他提到，像他去年罷免時期的亮票案，法官裁定拘役55天，因為刑期不重、沒真抓去關，證據就算馬馬虎虎也算了。但13年、17年這種重刑，必須證據確鑿，不能有任何合理的懷疑。現在大家有這麼多質疑，這判決是有問題的。這不只是替柯文哲討公道，是替台灣的法治討公道。

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