蘇巧慧第二輪陸戰 集結土城、板橋隊到瑞億市場拜票

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今集結民進黨「土城隊」、「板橋隊」到板橋、土城區交界的土城瑞億市場拜票。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市議員完成初選後，新北市長參選人蘇巧慧進行第二輪市場拜票，今與民進黨「土城隊」、「板橋隊」到板橋、土城區交界的土城瑞億市場拜票，集結聯訪地恰巧在板橋區「四川路」上，蘇巧慧表示，「我們一直以來都是陸戰和空戰齊發，兩者並重」，完成黨內初選後，就進行第2輪的掃市場，未來會集合所有黨內新北議員的力量，向市民鄭重推出這支最有戰力的新北隊。

「早安，大家好！」蘇巧慧今與民進黨新北市議員山田摩衣、黃淑君、戴瑋姍、卓冠廷、彭一書、廖宜琨服務處，新北市議員參選人陳俊諺、李昆穎、吳昇翰、高乃芸，以及立委張宏陸等人到板橋、土城區交界的土城瑞億市場拜票，沿路上，蘇巧慧逐一向鄉親握手、手比愛心，鄉親也熱情微笑回應。

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今天拜票前的集結聯訪地恰巧在板橋區「四川路」，頗有與國民黨新北市長李四川陸戰交鋒、互別苗頭意味，蘇巧慧回應，「我們其實一直以來都是陸戰和空戰齊發，兩者並重」，在（民進黨新北市）議員初選完成後，就很自然地啟動第2輪的掃市場，向鄉親報告政見。

她表示，「大家可以看到昨天我們在汐止，完整的介紹了汐止隊，今天我們的土城隊跟板橋隊也一起出現了，我們特別到土城跟板橋的交界處這裡，向大家一併介紹我們完整的新北隊」，未來會集合所有（民進黨新北市）議員的力量，向市民鄭重的推出這支值得新北信任、依賴，而且最有戰力的新北隊。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧向市場攤販拜票握手。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧在頭上向市場民眾高比愛心。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧向市場攤販拜票握手。（記者黃政嘉攝）

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