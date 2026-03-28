媒體稱馬郁雯「馬檢假新聞」 李正皓護女友開轟：等著被告

政治評論員李正皓。（資料照）

京華城案台北地院26日判處前台北市長柯文哲17年徒刑，合議庭認定隨身碟Excel工作簿確由柯本人製作，不過其中「小沈1500」記錄，法官認為欠缺補強證據，暫難據此認定收賄1500萬元。《聯合報》今日一篇社論指出，證明「馬檢」（指前三立記者馬郁雯）寫的是假新聞。對此，馬郁雯男朋友、政治評論員李正皓開砲：「是不是真的覺得自己是媒體就不會被告？」他更嗆，沒有保留法律追訴期、沒有限期道歉，「聯合報，你們會被告，等著被法院認證聯合報是一間寫假社論的媒體。」

聯合報今日一篇社論指出，綠媒馬姓記者以「獨家」爆料刊出檢方查扣的硬碟，柯文哲的Excel檔出現「2022/11/1小沈1500沈慶京」之記載，是威京集團主席沈慶京行賄柯文哲1500萬的鐵證，但最後查不到金流證據，證明「馬檢」寫的是假新聞。

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對此，李正皓痛批，地院新聞稿清清楚楚，法官認定確實有這個帳本，而且認定是柯文哲製作，馬郁雯作為記者報導此帳本存在是被法院清楚認證為真的。至於金流怎麼跑那是司法的責任。他質疑：「跟記者有什麼關係？這樣可以下一個結論是馬郁雯做假新聞？連地院新聞稿都不看就可以寫社論。」

李正皓嗆：「什麼叫假新聞？叫自己記者找王鴻薇爆料誣陷潘孟安給金主供養住豪宅才是假新聞，這件事你們怎麼不評論一下？」最後他也預告，「沒有什麼保留法律追訴期、沒有什麼等幾天限期道歉，聯合報，你們會被告，等著被法院認證聯合報是一間寫假社論的媒體。」

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