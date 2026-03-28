鍾小平三分球紀錄保持人「17記三分球」射垮柯文哲

鍾小平熱愛打籃球，照片為鍾小平在台北市議會舉辦的藍球友誼賽，市長蔣萬安也有參加，前黨主席朱立倫到場助陣。（取自鍾小平臉書）

京華城容積率弊案26日一審宣判出爐，民眾黨創黨主席柯文哲被判有期徒刑17年，褫奪公權6年。本案吹哨者、國民黨籍議員鍾小平近期也被盛讚是為民除害的台灣英雄。而從政以前的鍾小平是籃壇明日之星，尤其「射術精準」著稱，至今他保持的單場「17記」三分球個人紀錄，仍為人所津津樂道，他本人也依此為傲。

現年64歲的鍾小平，自國中迷上籃球，後進入世界新聞專科學校（今世新大學）接受專業訓練，並練就三分球能力，1988年就讀中國文化大學時，獲選大專籃球聯賽大學明星隊球員。1992年6月，鍾小平在全國夜大杯籃賽對上逢甲大學，投進16記三分球，創下全國個人單場三分球最高紀錄，隔年又單場投進17記三分球，刷新紀錄。

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服完兵役後，鍾小平積極參與公眾事務，1993年首度參選台北縣議員就當選，之後轉戰台北市議會，但在2002年落敗未連任，2010年才又當選議員連任至今。

鍾小平籃球選手背景，賦予了他極強的勝負欲與體力，在議場展現出的風格也帶有濃厚的運動員色彩，節奏快、侵略性強。他不走溫情路線，總是發輝射手本色，尋找敵營最薄弱的環節發動猛烈進攻。

鍾小平敢怒敢言的個性也讓他評價兩極，他並非是典型的「乖乖牌」政客，他能言善道，善於利用媒體造勢，懂得如何將議題炒熱成全國焦點，近年更迎來政治生涯的另一個高峰，針對京華城案、北士科案等柯市府爭議，他以極高的頻率出現在媒體鏡頭前，遞狀告發、提供事證。在國民黨內他更像是「孤狼戰將」雖然有時與集體格格不入，但在需要破壞力與話題性的戰場上，總能找到發揮空間。

不過，鍾小平政治光譜跨度也相當大，他曾多次變換黨籍，退出過國民黨，也曾被開除黨籍，也曾經是台北市議會內的親柯文哲「柯友友」，想尋求與民眾黨合作參選立委，批評者則質疑其政治忠誠度與「大砲式」發言的精準度。

鍾小平年輕時曾是籃球選手，尤以射術精準著稱。（取自鍾小平臉書）

鍾小平與蔣萬安都熱愛籃球，並透過藍球與年輕族群交流。（取自鍾小平臉書）

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