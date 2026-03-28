為黃文啟中將流淚抱屈 卓榮泰籲在野黨：看清國家需求、國際局勢

卓榮泰為黃文啟中將下男兒淚抱屈。 （記者葛祐豪攝）

黃文啟中將昨（27）日為軍購案在立院質詢時，流下男兒淚；對此，行政院長卓榮感慨「為什麼要逼將軍流下男兒淚？」他今（28）日在高雄受訪時，進一步呼籲在野黨委員，看清國家的需求，看清國際的局勢。

卓榮泰昨晚在臉書發文說，他看到軍人的本色與將軍的無奈，將軍的眼淚，相信絕不只是心急，而是對整個國家安全的憂慮。報載不管黃文啟說到嘴角全泡，臉紅脖子粗，甚至數度搖頭掩面，面對的還是在野委員，輪番用鬼打牆式的無限輪迴質疑，最後他能無奈在會場中哽咽掩面，想必充滿無力與無奈與萬般的自責。沒有一位將軍，會只因工作，不顧顏面，輕易在眾人前哽咽。

請繼續往下閱讀...

對此，卓榮泰今天在高雄受訪時進一步說，從黃文啟中將，看到的是軍人本色跟一位將軍的無奈。國家的戰士是可以在沙場上為國保衛國家的，無奈的我們看到是將軍為了完成他的使命，卻在國會裡面淚灑議場，「我們覺得非常的心酸，其實這應該是我跟顧部長該做的工作，我們會持續的努力。」

他說，黃中將深受國家的重任，一方面要在期限之前向美方爭取更多的彈性，一方面要在國內爭取國會通過（國防）特別條例或者做更多的授權，雙方的壓力之大，讓他在國會留下英雄淚，國會議員於心何忍？黃中將心有不甘。

卓榮泰強調，「其實他的心情我可以知道，就好像為國家要採購先進的、必須的防衛國家的武器，他的心情就好像父母親要為小孩子買一罐牛奶一樣，在最後的時間是那麼地心酸、那麼地努力、那麼地無奈。」

卓榮泰誠摯希望站在「國家一體、國防不能等、國防不能打折」的大前提之下，國會議員在最後的時段，希望在野黨的委員們看清國家的需求，看清國際的局勢。竟然還有媒體用「將軍的眼淚？還是鱷魚的眼淚？」在影射、在誤解黃中將這樣一個行為，他非常的不平，也很憤恨。

卓榮泰希望媒體大家要站在國家的立場，國家需要媒體公正的報導，跟國家需要國軍採購足夠的武器是一樣的，才能夠面對國際情勢，面對對手這樣非常頻繁的挑釁，保衛國家是我們共同的責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法