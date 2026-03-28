「緊急」通過329凱道路權？蔣萬安回應了 當天不會去聲援柯文哲

台北市長蔣萬安28日出席洲美國小籌備處揭牌典禮。（記者方賓照攝）

京華城容積率弊案26日一審宣判出爐，民眾黨創黨主席柯文哲被判有期徒刑17年，褫奪公權6年。民眾黨當天也召開國際記者會，號召支持者3月29日上凱道聲援柯文哲。民進黨籍立委林俊憲質疑蔣市府跳過程序火速通過路權申請。台北市長蔣萬安說，一切依程序辦理；至於是否當天出席，他表示當天已有行程安排。

林俊憲於臉書發文表示，329又要上凱道，蔣市長覺得非常「緊急」，所以馬上跳過正常流程核准了。至於為何緊急？他比喻，就像一間商店要結束營業了，舉辦「清倉大拍賣」，當然大家都急著想去撿便宜，於是一堆國民黨立委表態要參加。

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蔣萬安今出席洲美國小籌備處揭牌儀式，會前受訪表示，警察局昨天已經清楚對外說明，就是依照中央的法規以及法院解釋，依法辦理。媒體也問他是否到場聲援，他則說週日已經有相關的行程安排。

蔣萬安重申，民眾期待的司法是本於事實、真相，要勿縱也勿枉，不要讓民眾有雙重標準以及政治追殺的感覺。

媒體問是否上凱道聲援柯文哲，蔣萬安表示，週日已有行程。（記者甘孟霖攝）

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