賴清德視導中科院凸顯戰思維轉變 國安人士：台灣已不是面對傳統軍備競賽

總統賴清德視導中科院。（總統府提供）

總統賴清德今日（27日）視導國家中山科學研究院，國安人士指出，當前科技快速變革、戰場樣貌劇烈變化的情勢下，台灣面對的不再只是傳統軍備競賽，而是如何以更高效率、更低成本與更強韌的方式，建構可持續運作的整體防衛體系。因此，提升自主防衛能力，並整合攻守一體的先進智慧系統，已是當前最核心、也最迫切的任務。總統此次親赴中科院視導，正是讓外界更清楚看到政府對國防自主與不對稱戰力建構的重視。

軍事專家也4層面解讀總統此行意涵。第一，總統今天從「台灣之盾」專案實驗室，到雄風與天弓飛彈生產線，實地了解模組化、低成本的生產概念，這是現代國防工業的核心趨勢，也是台灣發展不對稱戰力的重要方向。過去軍工體系強調高性能、高單價的精密武器，如今則更重視在戰時條件下，能否迅速補充、彈性擴產、維持作戰持久力。總統親看產線與系統展示，意義就在於確認國內軍工體系是否已逐步走向量產、模組化與韌性供應鏈的戰略思維。

請繼續往下閱讀...

第二，未來無人機、無人艇等硬體平台，勢必朝向標準化與模組化發展，實現降低成本、快速生產的目標；同時，藉由串接安全可控的AI系統，整合出最大效益。這代表台灣未來的防衛建軍，不只是採購更多裝備，而是建構一套可快速擴充、可分散部署、可依任務需求調整的智慧化作戰體系。

第三，藉由與友盟國家的合作，以及中科院靈活創新的研發能量，我國在飛彈等武器裝備上，將逐步朝向「快速生產」模式發展，也就是在必要時能快速製造大量、可消耗的武器裝備，進一步強化嚇阻實力。

第四，所謂建構「台灣之盾」，關鍵不只是擁有單一飛彈系統，而是有效整合各式武器裝備，打造「分層防禦、高度感知、有效攔截」的嚴密防空與反制網絡。這個概念的核心，是讓不同空層、不同射程、不同任務屬性的防空與反制系統彼此銜接，形成完整防護網，進而保護國人生命財產安全，維持區域現狀與和平。總統此次視導雄風與天弓等飛彈產線，再度宣示「台灣之盾」從概念推進到更具體的建構階段。

而要支撐這一整套建軍與軍工升級工程，預算是不可迴避的根本。另一位資深軍事專家認為，行政院版國防特別預算條例，為中科院與整體國防產業鏈提供比較穩定的支持，重點不只在對外採購，也包括商購、國內委製等多元手段，讓資源能夠投入在強弓飛彈、無人機、無人艇等關鍵計畫上。這正是本次特別預算編列的重要理由。

圖為列入「台灣之盾」強弓飛彈。（總統府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法