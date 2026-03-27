賴清德視導中科院聽取「台灣之盾」簡報 要求強化國防韌性

賴清德總統今（27）日下午前往視導「國家中山科學研究院」，聽取「台灣之盾」概念說明簡報及「海空戰力提升計畫執行現況報告」，瞭解雄風飛彈、天弓飛彈組裝流程及其成果展示。（總統府提供）

賴清德總統今（27）日下午前往視導「國家中山科學研究院」時表示，政府強化國家力量主要分為國防力量、經濟韌性及全民防衛3部分，期許中科院秉持專業及使命感，持續研發相關技術以落實國防自主，並與國際社會共同合作，強化國防韌性，讓國家更安全。

總統抵達後，聽取「台灣之盾」概念說明簡報及「海空戰力提升計畫執行現況報告」，瞭解雄風飛彈、天弓飛彈組裝流程及其成果展示。國安人士另指出，總統此次親赴中科院視導，釋出高度政策與戰略訊號，是讓外界更清楚看到政府對國防自主與不對稱戰力建構的重視。

請繼續往下閱讀...

賴清德表示，此行視導除實地瞭解中科院各項研發成果外，也深刻感受到專業精神、堅定決心與高度使命感，令人敬佩。身為三軍統帥，總統特別向中科院全體人員表達誠摯感謝之意。

他指出，面對中國的威脅，必須強化國家力量。強化國家力量主要分為三部分：第一是國防力量，第二是經濟韌性，第三是全民防衛；其中經濟不僅要發展得好，更要具備韌性，而中科院則肩負強化國防力量的責任。

賴清德進一步說明，政府推動的「國防特別預算條例」，目的之一就是要落實國防自主。除了對外的軍事採購，更要透過中科院研發相關技術，與國際社會共同合作，才能落實國防自主。相信只有國防自主，才能強化國防韌性，國家與國防的力量才能持續強大並永續發展。

賴總統表示，政府會持續朝此方向努力，並期許中科院本於專業及職責發揮共同使命，讓國家更安全，運用專業發揮更大的力量。

賴清德期許中科院秉持專業及使命感，持續研發相關技術以落實國防自主，並與國際社會共同合作。（總統府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法