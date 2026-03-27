顏慧欣生前驚爆「這件事」遭職場霸凌 沈榮欽：似非空穴來風

經貿辦副總談判代表顏慧欣近日辭世。（資料照）

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣近日因病辭世，享年53歲，傳出她生前在經貿辦遭遇長官排擠、職場霸凌，相關辭職信也曝光。對此，學者沈榮欽表示，顏慧欣指控似非空穴來風。

沈榮欽在臉書發文表示，台美關稅與貿易談判中，顏慧欣表現優異，無庸置疑。而她在傳言的辭職信中所批評之事，十分具體。

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顏慧欣在辭職信寫到，「實際參與行政院貿辦（OTN）的工作後，職心中頗感憂慮。例如過去多次由國家領導人層級對外宣示的爭取加入CPTPP一事，實際上在執行層次充滿消極敷衍的態度，無具體計畫與時程；職在過去一年半多次提出建言，不但未獲採納，甚至遭到嚴厲駁斥。」

「又OTN自2007年設立至今已逾18年，肩負如此重要的任務，卻仍屬任務編組性質，且完全沒有培養高階談判人才的制度，導致人才出現嚴重斷層；在決策流程與公文查考制度上，也有待強化。職雖一再提出建言，但始終未獲接納。身為副手，職也反覆思考，該如何在不違反行政倫理的前提下，向鈞長報告這些情況。後因台美關稅談判開始，職權衡情勢輕重，暫時擱置了這個念頭。」

沈榮欽指出，顏慧欣是否在經貿辦遭遇長官排擠與職場霸凌，外人無從得知，有待行政院近一步釐清。但是辭職信中所提到行政院貿辦對「加入CPTPP一事，在執行層次充滿消極敷衍的態度」，似乎並非空穴來風。

沈榮欽續指，他過去曾在專欄中寫道，台灣政府的確犯過重大的時程錯誤，最明顯的就是，明明早可以申請加入，卻遲遲不見動作，等到中國申請加入後，才立刻在一個星期後也申請加入，還表示並非因中國加入而趕工，而是多年來「慢工出細活」，「正好」在中國申請後，台灣也完成申請準備。

他說，眾所周知，台灣後來加入CPTPP之所以困難重重，最大的原因就是因為早些時候，台灣作業異常緩慢，遲遲不提出申請，遂有了日後一切困難的源頭，成為台灣加入 CPTPP過程苦厄的開端。如果在早期圍堵中國時期，依舊對台友善，就申請加入，雖不能保證百分之百過關，但至少也不會有日後至今的種種苦難了。

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