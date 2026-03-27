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    首頁 > 政治

    民眾黨為柯文哲改黨紀！爆黨內不滿坐實外界「因人設事」印象

    2026/03/27 17:26 即時新聞／綜合報導
    民眾黨創黨主席柯文哲（左）、民眾黨主席黃國昌（右）。（資料照）

    民眾黨創黨主席柯文哲（左）、民眾黨主席黃國昌（右）。（資料照）

    前台北市長柯文哲涉京華城等弊案，一審被判有期徒刑17年、褫奪公權6年，有違反黨內「紀律評議裁決準則」之嫌，依規最高可處以開除黨籍處分。對此，民眾黨今日召開中央委員跟中央評議委員的擴大會議，修改該準則，新增「但經中央評議委員會認定有重大之特殊情事者，不在此限。」有媒體爆料，黨內私下傳出雜音，認為外界關注此案之時隔天就修準則，等於坐實外界對民眾黨「因人設事」印象。

    民眾黨原先「紀律評議裁決準則」第17條規定，本黨從政公職人員，違反下列情事者，視情節輕重，應予以除名或停權之處分；其中包含第二款，涉犯「政治獻金法」第25條、第26條、第28條第2項及「貪污治罪條例」之罪。而此次修正後第17條新增但書，「但經中央評議委員會認定有重大之特殊情事者，不在此限。」

    中評會主委李偉華證實，中評委今早決議在原17條後新增「但經中央評議委員會認定有重大之特殊情事者，不在此限」的規定。據了解，相關規定意見由黃國昌提出，認為文字有調整的必要。部分中評委指柯文哲非公職，且適用與否原屬中評會職權，但最終黃認為必須明確規範，因此最後會中無異議通過。

    根據《太報》報導，知情人士透露，黃國昌在會議中主動問是否有人有意見？但全黨上下都瀰漫著司法迫害氛圍「誰敢說有意見？」，但認為不應事先沒預告就在眾人面前提案。該人士還透露，先前高虹安案時，民眾黨就試過將《廉政準則》與《紀律評議裁決準則》整併，鬧出不少風波，現在黨中央隔天就修改準則，等於坐實外界對民眾黨「因人設事」的印象。

    據了解，相關規定意見由黃國昌提出，認為文字有調整的必要。（記者塗建榮攝）

    據了解，相關規定意見由黃國昌提出，認為文字有調整的必要。（記者塗建榮攝）

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