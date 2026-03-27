顏慧欣家屬婉拒一等功績獎章 卓榮泰：會繼續取得家屬理解

對於行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣家屬婉拒一等功績獎章一事，行政院長卓榮泰說，一切會依照程序，繼續取得家屬的理解，盼留給後人對她所做貢獻有更多緬懷、紀念的機會。（記者廖振輝攝）

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣近日因病辭世，傳出她生前在經貿辦遭遇長官排擠、職場霸凌；國民黨立委張智倫今質詢關切霸凌案調查結果何時出爐。行政院長卓榮泰說，他請秘書長張惇涵拜託調查委員，盡快依照程序進行必要調查；對於家屬婉拒一等功績獎章一事，卓說，一切會依照程序，繼續取得家屬的理解，盼留給後人對她所做貢獻有更多緬懷、紀念的機會。

媒體今天披露，顏慧欣2月曾向行政院長卓榮泰遞出辭呈，內容提及她實際參與經貿辦工作後頗感憂慮，例如對於加入CPTPP的執行層次充滿消極敷衍，無具體計畫與時程，她多次提出建言不僅未獲採納，甚至遭到嚴厲駁斥；經貿辦完全沒有培養高階談判人才的制度，導致人才出現嚴重斷層，在決策流程與公文查考制度上也有待強化。

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卓榮泰今天下午在立法院答詢張智倫時表示，依照行政院職場霸凌的防治、申訴以及調查處理辦法，已在昨天先簽核啟動內部調查，但為了更有昭公信，也為了讓調查能夠順利進行，這次他們特別邀請外聘委員調查，期待他們用專業、中立，以及調查事實，讓事件真相，讓家屬、讓社會了解。

卓榮泰說，現在因為申訴人已經沒有辦法陳述任何意見，他們只有從工作環境、周遭人員，請委員進行調查。調查必須在盡快的時間內完成，行政院會依照辦法按部就班的程序進行，希望盡快有答覆出來；至於時間點，卓說，這個應該由委員訂定，但他請秘書長張惇涵拜託委員，盡快依照程序進行必要的調查。

張智倫指出，行政院本來要頒發「一等功績獎章」，顏慧欣家屬感激但婉拒。卓榮泰回應，顏慧欣透過傳真、簡訊的辭職信中，並沒有提到所謂「霸凌」2個字，但有提到工作上受到一些「駁斥」，他們在了解，但是為了更慎重起見，行政院就啟動職場霸凌的相關標準來做調查工作。

卓榮泰也說，行政院頒發一等功績獎章，這是基於顏慧欣在談判團隊當中，對於這次台美談判盡了很大的努力跟貢獻，讓談判獲得了很重要成果。她功在國家，足以讓國家對她表達最高的敬意，因此一切會依照程序，繼續取得家屬的理解，共同為顏慧欣留給國家功績的時候，也留給後人對她所做貢獻，有更多緬懷、更多紀念的機會。

對於辭職信中提及政府在爭取加入CPTPP一事，在執行層次充滿消極敷衍的態度，且顏在提出建言後遭到嚴厲駁斥。卓榮泰坦言，過去這一年來，重兵壓在台美談判中，雖然在很多的場合，都期待跟台灣友好的國家能夠協助我們在各種國際場合更有能見度，也努力達到「奧克蘭3原則」，最終要取得所有會員國的共識，這點有相當困難。

他強調，行政院現在此刻也會再檢討CPTPP整個工作小組，要在最快的時間內，能夠確定時程、目標，各部分分工合作，他們會盡快做到這一點。

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