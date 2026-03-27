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    首頁 > 政治

    前南投縣長林源朗辭世 「玉山主峰」石碑題字出自他手

    2026/03/27 14:32 記者劉濱銓／南投報導
    前南投縣長林源朗辭世，身為南投著名書法大師，玉山頂上的「玉山主峰」石碑題字，也出自其手筆。（玉管處提供）

    前南投縣長林源朗辭世，身為南投著名書法大師，玉山頂上的「玉山主峰」石碑題字，也出自其手筆。（玉管處提供）

    前南投縣長林源朗今晨辭世，享壽86歲，林源朗是著名書法大師，就連玉山頂上的「玉山主峰」石碑，也出自他的筆墨，林源朗的離世令南投各界震驚又不捨。

    玉山國家公園早期主峰上立著曾任監察院長的于右任銅像，之後銅像2度遭破壞，才改設石碑，並由時任南投縣長的林源朗提供「玉山主峰」墨寶，製成石碑豎立頂峰，成為主峰重要基石。

    前南投文化局長、書法名家林榮森表示，林源朗早期受過嚴格書法訓練，教師出身的他提攜後輩，經常帶領南投子弟征戰各地書法比賽，擔任縣長更致力推動文化政策，即便縣長卸任，也對書法推廣不遺餘力，持續推動全國書法比賽。

    林源朗還是南投縣書法學會名譽理事長，足見書法地位崇高，其字正直真率、圓融成熟，將各家法帖冶於一爐，墨跡自成一格，功力深厚高明，南投縣許多機關單位題字都有他的墨跡，林源朗的辭世令文化界相當不捨。

    前南投縣長林源朗辭世，身為南投著名書法大師，玉山頂上的「玉山主峰」石碑題字，也出自其手筆。（玉管處提供）

    前南投縣長林源朗辭世，身為南投著名書法大師，玉山頂上的「玉山主峰」石碑題字，也出自其手筆。（玉管處提供）

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