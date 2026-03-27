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    首頁 > 政治

    崩潰小草群怒喊「改投國民黨」 徐閉︰不要把回家說成搬家

    2026/03/27 14:28 即時新聞／綜合報導
    台北地方法院昨（26）日宣判，前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲合併判17年有期徒刑、褫奪公權6年。消息一出，大批支持者小草暴怒崩潰。（資料照）

    台北地方法院昨（26）日宣判，前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲合併判17年有期徒刑、褫奪公權6年。消息一出，大批支持者小草暴怒崩潰。（資料照）

    前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城收賄等案，昨（26）日被台北地方法院一審宣判17年有期徒刑、褫奪公權6年。消息一出，大批支持者小草暴怒崩潰，不斷瘋狂辱罵法官與檢察官是「敗類人渣」、砲轟台灣司法已死，還揚言要「改投中國國民黨拉下綠共民進黨」，瘋狂言行在社群媒體引發眾人側目與議論。

    時事網紅徐閉今（27）日上午在臉書發文分享，她看到一堆小草為了拉下民進黨，直言要「改投」中國國民黨，讓她忍不住笑出來，「你們是原本就支持中國國民黨，後來覺得很丟臉就去支持民眾黨，現在覺得民眾黨無望又回頭而已。不要把回家說成搬家，謝謝。你們哪有什麼理念？你們人生最大的信念就是討厭民進黨。」

    徐閉吐槽，小草非常厭惡民進黨的原因，是因為民進黨執政時期「經濟太好」，會映照出他們多無能，「中國國民黨執政時民不聊生，大家一起慘，你們就不必面對自己能力很爛這件事。你們最好的終點就是給共產黨統治，因為你們值得。」

    徐閉回憶，過去台灣人投給中國國民黨，結果發生「買炭實名制」、「實領不到22k」、「一年想出國一次都難」、「上街抗議還要被打」等血淋淋的歷史慘案，「真的是自虐的人才會投給藍白，跟自己的好日子過不去。」

    徐閉還補充，她認為小草的「智識能力」令人質疑，「如果我是一個無能的人，民進黨執政我也不會過得太差，而且還能一直罵民進黨，票投民進黨根本贏爛了，爽過日子還能罵人」，此外，常有小草留言嘲諷她「怎麼不問問大家為何討厭妳？」，她認為這種問題沒有什麼好問的，因為「被草喜歡才要檢討自己」。

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