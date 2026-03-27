民眾黨為柯文哲改黨規了！悄悄加一行字 前後版本比對曝

今日查詢《台灣民眾黨紀律評議裁決準則》，發現第17條「本黨從政公職人員若違反相關情事，視情節輕重應予以除名或停權處分」，之後方，已經新增兩句補充「但經中央評議委員會認定有重大特殊情事者，不在此限」。（取自民眾黨官網）

前台北市長柯文哲涉京華城案，一審被判刑17年、褫奪公權6年，已違反「台灣民眾黨紀律評議裁決準則」，依規最高可處以「除名」（開除黨籍）處分。針對外界質疑，民眾黨主席黃國昌今天回應，柯文哲案為民進黨政府的政治追殺、政治迫害，因此「當然不會有退黨問題，更不會有黨紀問題」。經查，民眾黨《紀律評議裁決準則》之中，原本第十七條後方，目前已經多加上「但經中央評議委員會認定有重大特殊情事者，不在此限」。

本報昨日報導指出，根據《台灣民眾黨紀律評議裁決準則》第17條規定：本黨從政公職人員若違反相關情事，視情節輕重應予以除名或停權處分。其中第一款明定，涉犯刑法侵占、詐欺、背信等罪；第二款則包含違反《政治獻金法》及《貪污治罪條例》之罪。比對北院宣判內容與民眾黨內規，柯文哲所涉之貪污、侵占及背信罪，均已明確觸犯該準則多項核心條款。民眾黨中央後續是否會依規對柯文哲祭出除名處分，也成為各界關注焦點。

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然而，今日查詢《台灣民眾黨紀律評議裁決準則》，發現第17條「本黨從政公職人員若違反相關情事，視情節輕重應予以除名或停權處分」，之後方，已經新增兩句補充「但經中央評議委員會認定有重大特殊情事者，不在此限」。

針對媒體關切柯文哲一審遭判刑17年，是否要自主退黨或面臨黨紀處分等問題。黃國昌今天也強調，柯文哲的案子，當初民眾黨緊急應變小組就已經清楚定調，這是來自於民進黨政府對柯文哲的政治追殺、政治迫害，「當然不會有退黨問題，更不會有黨紀問題」。

不過，台北地方法院2024年依「貪污治罪條例」一審判處新竹市長高虹安7年4月徒刑，褫奪公權4年時，高當天即宣布退出民眾黨；直至二審，高等法院去年12月改判貪污部分無罪，僅依刑法使公務員登載不實罪判處6月徒刑，得易科罰金18萬元，高虹安依法復職新竹市長，目前仍為無黨籍。

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