藍白卡總預算 賴清德怒：從來沒見過！

針對藍白持續封殺今年度中央政府總預算案，總統賴清德今天不滿批評，幾10年來第一次，以前從來沒見過的。（記者蔡淑媛攝）

針對藍白持續封殺今年度中央政府總預算案，總統賴清德今天不滿批評，中央政府總預算到現在還沒有審查通過，去年是預算審查年，幾10年來第一次，預算審查會期，中央政府總預算連交付審查都沒有，「從來沒見過的！」

賴清德今天到台中參訪TMTS台灣國際工具機展，提及今年度中央政府總預算案持續被藍白阻擋、不審查，他致詞時直接舉例問台下的工具機公會理事陳紳騰，擔任公司總經理，但公司董事會預算沒有通過，公司有辦法做嗎？這是沒有辦法的，大家治理公司，公司董事會沒有通過預算你怎麼做事？怎麼跟客戶確定？怎麼跟員工講他的福利、工作津貼。

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賴清德表示，中央政府總預算裡面有一筆70幾億元，要幫助機械業跟手工具業者的認證、升級、資安、研發獎勵等，他要讓大家知道政府一直都很努力，也跟大家都站在一起，政府也提出很完整的未來我們國家發展的方向，特別是在產業經濟方面，都有很好的規劃。

但是要中央政府總預算通過、國防特別預算如期通過而且不打折，讓國家安全可以確保、讓經濟可以發展，他也請席間貴賓「如果有遇到立委可以幫忙說一下。」

今天國際工具機展參加包括立委何欣純、總統資政沈榮津、台中市副市長鄭照新、台灣工具機暨零組件工業公會理事長陳紳騰等人。

賴清德總統到台中參訪TMTS台灣國際工具機展。（記者蔡淑媛攝）

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