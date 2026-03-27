賴清德推AI新十大建設 培養50萬人才、助百萬企業轉型

賴清德總統說明提出AI新十大建設，培養出50萬個AI應用人才、並助1百萬家的中小微企業轉型。（記者蔡淑媛攝）

賴清德總統今天到台中參訪TMTS台灣國際工具機展，說明國家發展國防產業、智慧醫療，政府提出AI新十大建設，建構人才培育、國家級算力中心及資料中心，並打造均衡台灣的AI產業發展等四個基礎建設，以迎接智慧新時代，確保台灣下一個時代的競爭優勢。

賴清德表示，四個基礎建設，第一個是人才培育，預計在2040年可以培養出五十萬個AI應用人才，到業界服務；第二、建置國家級的算力中心，已在新市科學園區；第三三、國家級的資料中心已在籌備，最近將開幕使用，第四、打造均衡台灣的AI產業發展。

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賴清德舉例，中部智慧精密製造產業將導入AI，會著重在3個科技包括量子運算、矽光子及機器人，其中台灣在矽光子技術領先，矽光子讓傳導、傳輸會更迅速，我們在半導體晶圓裡面，是用銅線、電子傳輸，未來是用光纖、光子傳輸，量子運算算的速度會更快。

賴清德說明AI新十大建設3個目標，第一、要幫助一百萬家的中小微企業能夠導入人工智慧、數位轉型成功，提升中小微企業的競爭力；第二、打造應用人工智慧創新創業的生態系，讓年輕人要創意，從學校有育成中心、社會有創業加速器、政府也有coworking space創業中心，政府也有政策支持、稅賦減免、各種獎勵，甚至國發會也有資金投資，讓大家運用人工智慧創業；第三、未來食衣住行、士農工商各行各業都是用人工智慧，讓台灣變成一個人工智慧的生態圈。

賴清德強調，AI新十大建設目標要讓一百萬家的中小微企業能夠得到政府協助運用人工智慧，更有競爭力，也會與工具機結合，大家一起結合，所以我們對台灣的未來要有信心。

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