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    首頁 > 政治

    竹縣國民黨初選殺很大！ 陳見賢黑歷史傳單到處散

    2026/03/27 14:13 記者黃美珠／新竹報導
    國民黨新竹縣副縣長陳見賢針對黨內初選一波波的黑函攻擊，選擇用司法途徑爭取清白。（記者黃美珠攝）

    國民黨新竹縣副縣長陳見賢針對黨內初選一波波的黑函攻擊，選擇用司法途徑爭取清白。（記者黃美珠攝）

    國民黨新竹縣黨內初選今晚最後一波民調結束後，明天就將進行黨員投票，隨著初選結果揭曉逼近倒數計時，新竹縣新豐、竹北、關西等地多處近日流傳1份有關陳見賢出自所謂國家檔案資料所揭露的黑歷史傳單，陳見賢陣營強調，他們已經蒐證且提告。

    陳見賢競選辦公室對於前述黑函表達最強烈的譴責。競辦表示，這份傳單錯置時空，把政治迫害產物惡意變造，明顯意圖誤導選民並影響選舉結果。競選團隊已於第一時間蒐證，並前往地區分局提告，誓言捍衛清白到底。

    他們認為，從前述行徑可以顯現對手陣營對選情的焦慮，但是惡意散播不實傳聞已經涉嫌違反公職人員選舉罷免法第104條「意圖使人不當選」之外，也有誹謗罪之虞。團隊已委任律師遞狀，針對相關幕後指使者、派發傳單者追究到底，絕不姑息。

    國民黨在新竹縣的初選，雙方陣營砍到刀刀見骨，前述黑函在本週一就出現在關西中豐路上，近日也在竹北街頭出現，昨晚也在新豐地區散發。跟3月中「首波」在竹北各大停車場夾放，就陳見賢一清背景作文章的黑函，此波傳單直接引用網路上所爆料的國家檔案內容，同樣以陳見賢的黑歷史為陳述重點進行打擊。新竹縣警方都已鎖定周邊道路監視器、店家或是住家監視器等深入追查。

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