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    首頁 > 政治

    怒批議員「比美國還大」 盧秀燕：美方沒有給我任何命題

    2026/03/26 21:29 記者蘇孟娟／台中報導
    被指接受美方命題下訪美，盧秀燕怒斥議員比美國還大。（記者蘇孟娟攝）

    被指接受美方命題下訪美，盧秀燕怒斥議員比美國還大。（記者蘇孟娟攝）

    台中市長盧秀燕日前訪問美國，市議員林德宇今天（26日）質詢指出，美方應該有明確給盧秀燕「台美同盟合作、對抗中國威脅」這個命題，而她也接受才會去，要求盧秀燕「信守承諾」。盧秀燕答詢說，美國邀請未給任何命題，「沒有答應什麼」，更怒批議員「比美國還大」，在替美國下指導棋。

    盧秀燕今天在市議會專案報告訪美，林德宇說，盧秀燕能夠受邀去美國，尤其前進華盛頓DC會晤國務院跟戰爭部等政府官員，就台美關切的議題交流意見，有其正面意義。他認為，美方應有很明確給盧秀燕「台美同盟合作、對抗中國威脅」這個命題，盧秀燕也接受才會去，如果不接受這個命題，他相信美國也不會邀請盧秀燕，台美交流是長長久久的，盧秀燕要「信守承諾」。

    盧秀燕回答說，中華民國跟美國是對等的，雙方沒有什麼承諾，基本上就是交流意見，並沒有要答應什麼才能去，她連連說，「我沒有答應什麼，我不用答應什麼就能去」。

    林德宇說，台美同盟就是堅實合作對抗中國威脅，盧秀燕這一趟訪美就包括亞太區域的安全、軍事的合作、對美軍購等交流，目的當然是對抗中國的威脅。

    盧秀燕怒斥，議員比美國還大，「美國邀請我沒有給我任何命題，你比美國還大」，美國就是很坦誠、很誠懇的邀請她去而已，沒有什麼命題之下才能去，「你替美國人在講，代替美國下指導棋」。

    林德宇要盧秀燕不需要如此激烈反駁，他說，台灣與美國共同的命題就是「對抗中國的威脅」，若她不是選這個命題，而是走國民黨主席鄭麗文的路線，「美國連理都不會理妳」。

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