找不到金流用「一抹微笑」定罪？ 吳怡萱：法官在反串嗎？

民眾黨籍台北市議員參選人吳怡萱。（資料照）

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，台北地院今合併判處柯文哲有期徒刑17年。對此，民眾黨籍台北市議員參選人吳怡萱怒嗆，法官是在反串嗎？原來至今找不到金流，只好用「一抹微笑」來猜測有罪。

吳怡萱在臉書發文表示，法院認為，沈慶京單獨進入市長辦公室與柯文哲會談約1小時，朱亞虎則在會客室外等候，未參與實際會談內容，是以雙方談話之具體細節固無從直接知悉。然會談結束後，沈慶京面露滿意微笑離去，並由朱亞虎陪同離開，其外在反應已可反映會談結果對其具有正面意義。

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吳怡萱怒嗆，法官是在反串嗎？因為審級制度的壓力，所以用判決書讓大家知道，原來至今找不到金流，只好用「一抹微笑」來猜測有罪。她要提醒大家，210萬連捐贈的朱亞虎都認為不是賄款，最後是檢察官要他猜看看「有沒有可能是前金」後寫進筆錄。

她也表示，不管是檢調經營7年所以公布確信「小沈1500」是金錢的，還是自己幻想在節目上唬爛「1500比特幣」最後在法庭上道歉的，1500都被法官認定是「無罪」，因為檢察官至今找不到證據，黨檢媒三位一體抹黑潑糞，罪證確鑿。

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲。（記者塗建榮攝）

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