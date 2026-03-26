嗆賴清德有希特勒的野心 柯文哲：還好沒有希特勒的能力

柯文哲怒嗆賴清德不會屈服、投降，更酸他愈來愈像希特勒，卻沒有他的能力。（記者羅沛德攝）

前台北市長柯文哲今因涉京華城等弊案一審遭判有期徒刑17年、褫奪公權6年，傍晚召開記者會直批台灣司法已失去公信力，是政治迫害；而審判前日，前陸籍新住民委員會主委徐春鶯涉違反滲透法遭收押，被綠委鍾佳濱譏「跟統促黨解散差不多」，柯文哲回應聽不懂邏輯，反嗆賴清德不要製造內部對立，還稱他愈來愈像希特勒，但笑稱「沒有希特勒的能力，不然我們就慘了。」

柯文哲今（26）晚偕民眾黨主席黃國昌、委任律師等人召開記者會，公開回應宣判結果。期間，媒體提問宣判前一天發生徐春鶯依「反滲透法」遭收押，是否為司法操作，且不少人認為這是民眾黨遭中共滲透，詢問他看法。

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柯反諷，相比陸配、民進黨黨工的共匪還更多，直言「民進黨才是共匪！」，言情相當激動。

此外，記者引述民進黨立委鍾佳濱說法，稱民眾黨爆發徐春鶯案，整體情況「跟解散統促黨差不多」；柯直言「聽不懂他的邏輯」，重申中國是台灣要嚴肅面對的問題，「但不要在內部每天製造敵人」，並批評賴清德把國家搞得四分五裂，提醒他這個國家還有很多問題要處裡。

最後，柯呼籲賴清德認真做事、別搞些有的沒的，「這不是一個領導人國家或是治理國家好的方式」，稱他最近念了二次大戰的書，笑稱「還好啦，他（賴清德）有希特勒的野心，但沒有希特勒的能力，不然就慘了」，引來小草哄堂大笑。

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