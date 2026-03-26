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    首頁 > 政治

    曾捐政治獻金 牙醫史書華斥：柯文哲、民眾黨是台灣最大毒瘤

    2026/03/26 16:49 即時新聞／綜合報導
    網紅「盾牌牙醫」史書華斥「柯文哲跟民眾黨真的是台灣最大的政治毒瘤」，對不起12年前託付給柯的所有力量跟心力。（圖取自「盾牌牙醫史書華」臉書專頁）

    網紅「盾牌牙醫」史書華斥「柯文哲跟民眾黨真的是台灣最大的政治毒瘤」，對不起12年前託付給柯的所有力量跟心力。（圖取自「盾牌牙醫史書華」臉書專頁）

    京華城弊案今天宣判，前台北市長柯文哲判刑17年、褫奪公權6年。對此，網紅「盾牌牙醫」史書華在粉專表示，從2019年開始被網軍大量攻擊到現在，覺得總算有一點安慰，並斥「柯文哲跟民眾黨真的是台灣最大的政治毒瘤」，對不起12年前託付給柯的所有力量跟心力。

    史書華提到，他從柯文哲被說是政治素人白色力量新政治沒人看好他，沒有錢、沒資源、沒人脈捐，因此給他第一筆政治獻金，甚至幫柯規劃了好幾次演講跟簽書會，把太陽花醫療團的正面聲量都交給柯，幫柯拉票辦餐會，差點賣房子去當柯的發言人，到柯奇蹟選上市長，勝選之夜也只跟柯說「莫忘初衷」。

    史書華說，柯文哲的5大弊案兩岸一家親，2018年第2次參選時，還找他去市長室旁的會議室討論。直到創黨偷用蔣渭水的黨名、收集各種黑幫、更生人、貪污、傷害殺人未遂等各黨不想要的三教九流，亂扯說台灣會因為疫情死4萬人，用網軍到處攻擊人都叫做義勇軍。

    史書華稱，當時柯文哲要選總統時，一個一個翻臉攻擊所有以前幫過他，對他有恩的人，說這些人都是「側翼網軍」，前總統蔡英文身邊的人都貪污。不過這也是台灣民主的可貴，讓一個滿口謊言、沒有羞恥、一點做人的基本道德觀念都沒有，又雙標的媽寶也可以選總統，民主自由多棒啊。

    史書華曬出曾經和柯文哲的合照，說他不是柯粉，只是單純希望台灣更好、然後被詐騙集團騙了。沒有公部門可以寄生、更沒有國台辦的對口，只有換到國台辦黑名單跟終身追殺。

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